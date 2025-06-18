Optima bank: Υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές για την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 150 εκατ. ευρώ

Η Optima bank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 150 εκατ. ευρώ διάρκειας 10,25 ετών και σταθερού επιτοκίου, με δικαίωμα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,25 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της τράπεζας.

Η έκδοση συγκέντρωσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον (1,665 δισ. ευρώ), σημειώνοντας υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές. Η υψηλή ζήτηση με ισχυρή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, αντανακλούν τη βαθιά εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική που έχει χαράξει και ακολουθεί με συνέπεια η Optima bank από την αρχή της λειτουργίας της.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, η υπερκάλυψη που επετεύχθη είναι η υψηλότερη έκδοσης ομολόγου τράπεζας στην Ευρώπη για το 2025 και η υψηλότερη ελληνικής έκδοσης από το 2020. Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον είχε ως αποτέλεσμα, το κουπόνι του ομολόγου να διαμορφωθεί από την αρχική τιμή 6,125% σε 5,5%, μειωμένη κατά 62,5 μονάδες βάσης. Το 72% της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Optima bank για ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων και των εποπτικών της δεικτών με απώτερο σκοπό την παροχή ρευστότητας στην οικονομία μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών έργων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης δήλωσε σχετικά: «Η μοναδική υποδοχή της έκδοσης από την επενδυτική κοινότητα αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής μας και της δυναμικής πορείας που έχουμε διανύσει. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, στοχεύοντας στη διαρκή ενίσχυση της παρουσίας μας στην ελληνική τραπεζική αγορά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.