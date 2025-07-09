Ενίσχυση της θεσμικής δομής της ΕΑΤ με την ανάληψη καθηκόντων από τον Καθηγητή Νικόλαο Γεωργικόπουλο

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής της συγκρότησης, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ανακοίνωσε τον διορισμό του Καθηγητή Νικολάου Γεωργικόπουλου στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών, Παροχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιλογή του καταξιωμένου πανεπιστημιακού ενισχύει ουσιαστικά το διοικητικό οικοδόμημα της Τράπεζας, ενδυναμώνοντας τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και διασφαλίζοντας αντικειμενικά πρότυπα αξιολόγησης.

Ο Καθηγητής Γεωργικόπουλος φέρει διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά και επαγγελματικά διαπιστευτήρια στον τομέα των χρηματοοικονομικών. Εξειδικεύεται στη διαχείριση τραπεζικού κινδύνου και τη διοικητική λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων. Το συγγραφικό του έργο έχει αναδειχθεί από κορυφαία διεθνή μέσα, όπως το The Banker (Financial Times), οι New York Times, η Le Monde και η Le Figaro, ενώ οι παρεμβάσεις του έχουν παρουσιαστεί από το CNBC, τη γαλλική δημόσια τηλεόραση καθώς και σε αγγλικό και γαλλικό ραδιόφωνο, ενισχύοντας τον διεθνή διάλογο για θέματα οικονομικής πολιτικής και τραπεζικής σταθερότητας.

Επί του παρόντος, διατελεί επισκέπτης καθηγητής στη φημισμένη Stern School of Business του New York University, με πλούσια ακαδημαϊκή πορεία σε κορυφαία ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Imperial College London, το Sussex University και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο διορισμός του αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, με την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νίκου Παπαθανάση, και αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δέσμευση στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αριστεία. Η ένταξή του στην ΕΑΤ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του θεσμού, αναβαθμίζοντας την εικόνα και το αποτύπωμα της Τράπεζας σε διεθνές επίπεδο.

