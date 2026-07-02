Euronext Athens: Ξεκινά η απόσχιση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης μέσω απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» αποφάσισε η Euronext Athens Holding Α.Ε., πρώην Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., στο πλαίσιο της νέας εταιρικής δομής μετά τη μετονομασία της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 1η Ιουλίου 2026, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου που αφορά τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών κινητών αξιών και παραγώγων, καθώς και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης.

Ο αποσχιζόμενος κλάδος θα εισφερθεί στη «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί ως 100% θυγατρική της Euronext Athens Holding. Η νέα εταιρεία θα απορροφήσει τον συγκεκριμένο κλάδο, με αντάλλαγμα την έκδοση μετοχών υπέρ της μητρικής εταιρείας.

Τι κρατά η μητρική εταιρεία

Παρά την απόσχιση του βασικού λειτουργικού κλάδου που συνδέεται με τη διαχείριση αγοράς, η Euronext Athens Holding θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται άμεσα με την αποσχιζόμενη δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης επενδυτών και επενδυτικών σχέσεων, υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου, καθώς και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, θα διατηρήσει τις συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες, όπως αυτές υφίστανται σήμερα.

Η διαδικασία διάσπασης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και ειδικότερα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι εγκρίσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων της διασπώμενης και της επωφελούμενης εταιρείας, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις και καταχωρίσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και τυχόν εγκρίσεις ή άδειες από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Euronext Athens Holding θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της διάσπασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή: skai.gr

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