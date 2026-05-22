Eurobank: Εγκαίνια του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία

Το Γραφείο Αντιπροσωπείας σηματοδοτεί την πρώτη θεσμική παρουσία της Eurobank στην Ινδία και λειτουργεί ως κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών

Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace στη Βομβάη η επίσημη τελετή εγκαινίων του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία.

Η πρωτοβουλία της Eurobank βασίζεται στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, η οποία επετεύχθη νωρίτερα εντός του έτους. Στόχος της είναι η ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιοχών, αναδεικνύοντας, παράλληλα, την Ελλάδα και την Κύπρο ως στρατηγικές πύλες εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως τονίζεται, το Γραφείο Αντιπροσωπείας σηματοδοτεί την πρώτη θεσμική παρουσία της Eurobank στην Ινδία και λειτουργεί ως κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών, προσέλκυσης επενδύσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Επιπλέον, μέσω του Γραφείου Αντιπροσωπείας, ο Όμιλος Eurobank ενισχύει την προβολή της παρουσίας του και την παροχή ενημερωτικής υποστήριξης και πληροφοριακού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου προς ινδικές επιχειρήσεις και επενδυτές, ενισχύοντας τη συμμετοχή του στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Η εκδήλωση των εγκαινίων σηματοδότησε, επίσης, την επίσημη ενεργοποίηση της υπηρεσίας διασυνοριακών πληρωμών της Eurobank από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω της υποδομής Unified Payments Interface (UPI).

Η Eurobank ενεργοποίησε την υπηρεσία διασυνοριακών πληρωμών από την Ελλάδα προς την Ινδία μέσω της υποδομής Unified Payments Interface (UPI), στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με την NPCI InternationalPayments Limited (NIPL), θυγατρική της National Payments Corporation ofIndia (NPCI). Με την ενεργοποίηση αυτή, η Eurobank καθίσταται η πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα — και η πρώτη τράπεζα στηΝοτιοανατολική Ευρώπη — που υποστηρίζει διασυνοριακές πληρωμές προς την Ινδία μέσω UPI.

Η υπηρεσία, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στην Ελλάδα και προγραμματίζεται να επεκταθεί σε επόμενο στάδιο και στην Κύπρο, καλύπτει το σύνολο του κύκλου της συναλλαγής (έναρξη συναλλαγής, εκκαθάριση, συμφωνία και αντιστοίχιση συναλλαγών και διαχείριση διαφορών), ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των δύο αγορών. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Eurobank και της NPCI International και ενισχύει τη στρατηγική τοποθέτηση της Τράπεζας ως αξιόπιστου συνεργάτη για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου.

Η λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία και η ενεργοποίηση του UPI αναδεικνύουν τη διευρυνόμενη οικονομική και ψηφιακή διασύνδεση μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, εντάσσονται σε μία ευρύτερη δυναμική ενίσχυσης των διμερών και πολυμερών σχέσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται σε υψηλού επιπέδου επαφές, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Narendra Modi, στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ινδίας, οι οποίες έχουν συμβάλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους συνεργασίας.

Οι δύο αυτές εμβληματικές πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης στην Ινδία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας στην Ινδία, κας Αλίκης Κουτσομητοπούλου, του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ινδία, κ. Ευαγόρα Βρυωνίδη, του Ύπατου Αρμοστή της Ινδίας στην Κύπρο, κ. Manish Manish, καθώς και ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανώτατων στελεχών, διπλωματικών εκπροσώπων και μελών της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο Όμιλος Eurobank εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, κ. Φωκίωνα Καραβία, και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σταύρο Ιωάννου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EurobankLtd, κ. Μιχάλη Λούη, καθώς και τον Country Head & Chief Representativeτης Eurobank στη Βομβάη, κ. Tridib Saha. Η Fairfax Digital Servicesεκπροσωπήθηκε από τον President & CEO της εταιρείας, κ. Sanjay Tugnait, ενώ η NPCI International Payments Limited (NIPL) εκπροσωπήθηκε από τον Group Managing Director & CEO, κ. Dilip Asbe, καθώς και τον RegionalHead - Europe, Central Asia & Middle East, Dr Kishan Srinivas.

Αναφερόμενος στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ινδίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε: «Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης με την Ινδία και στη στήριξη πρωτοβουλιών που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και αμοιβαίο όφελος. Η παρουσία της Eurobank στην Ινδία και η ανάπτυξη σύγχρονων διασυνοριακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενισχύουν στην πράξη τη διασύνδεση των οικονομιών μας και δημιουργούν απτά κανάλια για εμπόριο, επενδύσεις και καινοτομία. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας κατά μήκος του διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC)».

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν, επίσης, η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ινδία, κα Αλίκη Κουτσομητοπούλου, και ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, κ. Manish Manish, οι οποίοι επεσήμαναν τη διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική και οικονομική διασύνδεση μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων αγορών.

Η λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία και η ενεργοποίηση του UPI εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο μέσω του οποίου η Eurobank ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού συνδετικού κρίκου μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, σε συνεργασία με την NPCI International και με την υποστήριξη της Fairfax Digital Services (A Fairfax Company), η οποία λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος στη διασύνδεση επιχειρηματικών και τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Η Τράπεζα έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η συνίδρυση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ινδίας-Ελλάδας-Κύπρου (IGC), σε συνεργασία με το Indian Chamber of Commerce (ICC) και άλλους θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και η διοργάνωση επιχειρηματικών fora σε Αθήνα, Λεμεσό και Βομβάη.

Η Eurobank συμμετέχει, επίσης, ενεργά σε διεθνή οικοσυστήματα καινοτομίας, όπως το India Deep Tech Alliance, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την πρόσβαση σε ένα από τα πλέον δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας παγκοσμίως. Επιπλέον, η Eurobank εκπροσωπήθηκε πρόσφατα σε ανώτατο επίπεδο, μέσω του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Σταύρου Ιωάννου, στο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή fora για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεσή της με το τεχνολογικό οικοσύστημα της Ινδίας.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω το μακροπρόθεσμο τεχνολογικό και επιχειρησιακό της αποτύπωμα στην Ινδία μέσω της δημιουργίας ενός Global Delivery Center στην Πούνε (Pune), το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με την LTM (formerly LTIMindtree) και τη Fairfax Digital Services (A Fairfax Company). Το Κέντρο υποστηρίζει τη συνολική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου Eurobank και λειτουργεί ως βασικός κόμβος για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη τραπεζικών λύσεων επόμενης γενιάς στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ινδίας, Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace στη Βομβάη εκδήλωση για την παρουσίαση ταινίας του Bollywood που προγραμματίζεται να γυριστεί, να παραχθεί και να ολοκληρωθεί παραγωγικά στην Κύπρο. Η εκδήλωση συγκέντρωσε διακεκριμένους εκπροσώπους από τους επιχειρηματικούς, διπλωματικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους της Ινδίας και της Κύπρου.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με κορυφαίες ινδικές εταιρείες σε τομείς όπως η γαλακτοβιομηχανία, η φιλοξενία, η εκπαίδευση κ.ά..

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, σημείωσε: «Στο νέο γεωπολιτικό και εμπορικό περιβάλλον, η Ινδία κατέχει εξέχουσα θέση ως πυλώνας σταθερότητας και στρατηγικός εταίρος της Ευρώπης για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται σε μοναδική θέση ώστε να λειτουργήσουν ως βασικοί καταλύτες αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής συνεργασίας. Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε την πρώτη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με φυσική παρουσία στην ινδική αγορά. Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, κατά την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου μας στην Ινδία, καθώς και η ενεργοποίηση του συστήματος πληρωμών UPI μέσω της συνεργασίας μας με την NPCI International, αναδεικνύουν την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ινδίας. Μέσω της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας, της διευκόλυνσης των συναλλαγών και της παροχής ενός τοπικού σημείου επαφής για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προώθηση της καινοτομίας και στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με μία από τις πλέον δυναμικές οικονομίες παγκοσμίως».

Ο President & CEO της Fairfax Digital Services, κ. Sanjay Tugnait, ανέφερε: «Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Eurobank στη Βομβάη αναμένεται να αποτελέσει ένα καθοριστικό ορόσημο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα και την Κύπρο ως στρατηγική πύλη εισόδου για ινδικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη και ενισχύοντας τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC). Καθώς οι παγκόσμιες ροές διασυνοριακών μεταφορών χρημάτων προσεγγίζουν ετησίως το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, η Eurobank διαμορφώνει ασφαλείς, αξιόπιστες και αποδοτικές χρηματοοικονομικές υποδομές, σχεδιασμένες για ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα. Ως η πρώτη τράπεζα σε Ελλάδα και Κύπρο που αξιοποιεί το UPI για διασυνοριακές πληρωμές, δημιουργούμε, παράλληλα, ένα ευρύτερο οικοσύστημα συνεργασιών με κορυφαίες ινδικές εταιρείες, με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση της παρουσίας τους στην Κύπρο, διευκολύνοντας επενδύσεις από επιχειρήσεις όπως η Dodla Dairy, η CanAm, η Soukya και η ινδική κινηματογραφική βιομηχανία».

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική στόχευση της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στον άξονα Ινδίας-Ευρώπης, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των δύο αγορών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

