Eurobank: Από την Κύπρο, περαιτέρω επέκταση στη διεθνή σκηνή

Η εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία και στις προοπτικές της αποτέλεσε τον καθοριστικό λόγο για την απόφαση της Eurobank να προχωρήσει στην εξαγορά και συνένωση με την Ελληνική Τράπεζα, μια απόφαση που σήμερα την καθιστά τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο. Όπως δήλωσε ο Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, η απόφαση να επενδύσουμε περαιτέρω στην Κύπρο δεν θα είχε ληφθεί χωρίς εμπιστοσύνη στη χώρα και στη διοίκησή του Μιχάλη Λούη και της διοικητικής ομάδας του στο νησί.

Η εξαγορά της πρώην Ελληνικής Τράπεζας σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη Eurobank Κύπρου, η οποία πλέον κατέχει ηγετική θέση στο νησί. Η τοπική ομάδα, με επικεφαλής τον Μιχάλη Λούη, έχει αποδείξει από το 2007 ότι μπορεί να δημιουργεί αξία και να καινοτομεί σε μια αγορά με σταθερά ανοδικές προοπτικές. Ο Ιωάννου απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Κύπρου στη νέα στρατηγική του ομίλου, υπογραμμίζοντας πως η δέσμευσή μας στην Κύπρο είναι μακροπρόθεσμη. Θεωρούμε τη χώρα επενδυτικό και περιφερειακό κέντρο με πολλά ακόμη να προσφέρει.

Σήμερα, η Κύπρος δεν αποτελεί απλώς μια θυγατρική αλλά τον δεύτερο ισχυρότερο πυλώνα του ομίλου, μετά την Ελλάδα. Με ενεργητικό ύψους 28,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 28% του συνολικού ενεργητικού της Eurobank (103 δισ. ευρώ), και συνεισφορά 370 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 37% της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου, η κυπριακή αγορά κατέχει πλέον κομβική θέση στη συνολική στρατηγική.

Η παρουσία αυτή καθιστά τη Eurobank τον πρώτο τραπεζικό όμιλο στην Κύπρο και τη μοναδική ελληνική τράπεζα με τόσο υψηλό ποσοστό κερδοφορίας εκτός Ελλάδας. Μεθοδικά δημιουργήσαμε ένα αποτύπωμα στην Κύπρο που θα το ζήλευε οποιοσδήποτε, σημείωσε ο Ιωάννου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της τοπικής διοίκησης και την εμπιστοσύνη των πελατών.

Η Eurobank σχεδιάζει να μετατρέψει την Κύπρο σε περιφερειακό κόμβο για νέες διεθνείς δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Οι κυπριακές ομάδες έχουν ήδη αναλάβει τον συντονισμό για το άνοιγμα γραφείων αντιπροσωπείας σε τέσσερις νέες αγορές: Ινδία, Αμπού Ντάμπι, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία.

Η διεθνής επέκταση της Eurobank βασίζεται σε ένα σαφές και στοχευμένο πλάνο. Έχουμε αποφασίσει να γίνουμε περιφερειακός παίκτης, ανέφερε ο Ιωάννου, εξηγώντας πως ο Όμιλος επιλέγει αγορές με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και σύνδεση με κεφάλαια που επενδύουν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα νέα γραφεία αντιπροσωπείας που σχεδιάζονται είναι:

Ινδία

Η πρώτη νέα αγορά είναι η Ινδία, όπου η Eurobank έχει λάβει την άδεια για ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας. Ο επικεφαλής έχει ήδη επιλεγεί και το γραφείο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το τέλος του έτους, με επίσημα εγκαίνια στις αρχές του 2026. Η Ινδία προσφέρει μια τεράστια δεξαμενή επενδυτικών ευκαιριών και μια δυναμική κοινότητα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά, σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

Αμπού Ντάμπι

Η δεύτερη αγορά είναι το Αμπού Ντάμπι, το οποίο ο Ιωάννου χαρακτήρισε «το καλύτερο οικονομικό κέντρο του Κόλπου για παρουσία του Ομίλου. Η αίτηση για την άδεια λειτουργίας είναι σε εξέλιξη και ο στόχος είναι να έχουν ληφθεί όλες οι άδειες εντός του 2026 ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του.

Ισραήλ

Η Eurobank έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση γραφείου στο Ισραήλ και έχει προσλάβει τοπικά στελέχη. Το Ισραήλ είναι μια χώρα με κρίσιμο πλούτο και δυναμική δήλωσε ο κ. Ιωάννου. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους ανθρώπους ισραηλινής καταγωγής. Οι επενδύσεις του Ισραήλ στην Ελλάδα είναι μεγάλες σε τομείς όπως το real estate, η φιλοξενία κλπ.

Σαουδική Αραβία

Πρόκειται, όπως είπε ο Ιωάννου, για μια πιο δύσκολη αγορά .Η Eurobank έχει ήδη επιλέξει τον τοπικό της σύμβουλο και συμμετέχει σε διεθνή έργα υποδομής στη χώρα, ως πρώτο βήμα παρουσίας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε αξία στον όμιλο μέσα από αυτά τα έργα, είπε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική διεθνοποίησης της Eurobank στηρίζεται σε ισχυρή οικονομική βάση. Ο Όμιλος διαθέτει ενεργητικό 103 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 60 δισ. στην Ελλάδα και 43 δισ. στο εξωτερικό (Κύπρος, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο). Παρά το ότι το ενεργητικό των διεθνών δραστηριοτήτων αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου, η συνεισφορά τους στα κέρδη ανέρχεται σε 53% της συνολικής κερδοφορίας μια σαφής ένδειξη υψηλής αποδοτικότητας και διαφοροποίησης.

Η κερδοφορία της Eurobank ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας την πιο κερδοφόρα ελληνική τράπεζα. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει έντονα στην τεχνολογία, αυξάνοντας τις σχετικές δαπάνες από 105 εκατ. σε 150 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων.

Ο Σταύρος Ιωάννου αναφέρθηκε και στην επαναγορά της Eurolife, τονίζοντας ότι ήταν φυσικό να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο, την τράπεζα. Η Eurolife, σε συνεργασία με τη Fairfax, συνεισφέρει ήδη 100 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του Ομίλου και δημιουργεί συνέργειες, ιδίως μέσω της CNP στην Κύπρο και της πρώην Ελληνικής Ασφαλιστικής. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη λογική της ενιαίας εξυπηρέτησης πελάτη (bank-insurance model), που εφαρμόζεται με επιτυχία σε ώριμες αγορές.

Η Eurobank σήμερα είναι ο πιο διεθνοποιημένος ελληνικός τραπεζικός όμιλος, με παρουσία σε πέντε χώρες και σχεδιασμό για τέσσερις νέες. Η αναδιάρθρωση μετά την κρίση, η αποεπένδυση από αγορές όπως η Πολωνία, η Ουκρανία και η Τουρκία, και η συγκέντρωση δυνάμεων σε Κύπρο, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο έθεσαν τα θεμέλια για τη νέα εποχή.

Πρέπει να επενδύουμε προσεκτικά, με γνώση και προετοιμασία», τόνισε. «Έχουμε μάθει από τις εμπειρίες μας σε αγορές που δεν γνωρίζαμε, όπως η Τουρκία ή η Ουκρανία. Εκεί μάθαμε πώς να πετυχαίνουμε, είπε.

Η Eurobank πλέον δεν φοβάται να κάνει το επόμενο βήμα. Με ηγετική θέση στην Ελλάδα, πρωταγωνιστική στην Κύπρο και δυναμική παρουσία στη Βουλγαρία και στο Λουξεμβούργο, ο Όμιλος κοιτάζει πέρα από τα σύνορα με προσοχή, αυτοπεποίθηση και στρατηγικό σχεδιασμό. Η δέσμευσή μας στην Κύπρο είναι μακροπρόθεσμη, στόχος η δημιουργία ενός διεθνούς περιφερειακού κόμβου, κατέληξε ο Ιωάννου. Η επιτυχία μας στο νησί αποδεικνύει στην πράξη το μοντέλο διεθνούς ανάπτυξης που επιδιώκουμε να επαναλάβουμε και αλλού.

Στην ενημερωτική συνάντηση συμμετείχαν και μίλησαν επίσης ο Πρόεδρος της Eurobank ltd στην Κύπρο , Πέτρος Χριστοδούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, της Eurobank στην Κύπρο Μιχάλης Λουής, καθώς και πολλά ανώτερα διευθυντικά στελέχη από τους επιμέρους τομείς δραστηριότητας της τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank ltd στην Κύπρο Μιχάλης Λούης τόνισε μεταξύ άλλων ως η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε νησί μικρών αποστάσεων και μεγάλων προσδοκιών, αποτελώντας γέφυρα για επενδύσεις στην περιοχή. Από το 2008 έως σήμερα, το ενεργητικό της αυξήθηκε από 5,18 δισ. ευρώ σε 28 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

