Τοποθέτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στον κλάδο του αλουμινίου δημοσίευσε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN καθώς και πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνει τα εξής:

"Ένας από τους πιο διακεκριμένους δημοσιογράφους και συγγραφείς στον τομέα των παγκόσμιων αγορών εμπορευμάτων, ο Javier Blas, δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο στο Bloomberg σχετικά με το παρόν και το μέλλον του αλουμινίου - ενός μετάλλου με λαμπρές προοπτικές.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλός μας λειτουργεί το μοναδικό πλήρως κάθετα καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου Δυστυχώς, λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας, στην Ευρώπη έχουν απομείνει πολύ λίγες τέτοιες εγκαταστάσεις - ίσως 4 ή 5 από τις 15 που υπήρχαν πριν από μια δεκαετία - και καμία από αυτές δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένη.

Η αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, άμεσα και έμμεσα, απασχολεί πάνω από 30.000 άτομα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Η απώλεια μιας από τις λίγες «πρωτοπόρες» βιομηχανίες της χώρας στο ευρωπαϊκό οικονομικό τοπίο, λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη, όπως μετράται από την Eurostat, θα ήταν ένα σημαντικό πλήγμα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

