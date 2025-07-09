Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κύβου του Ρούμπικ, Spin Master Toys UK, έχασε την Τετάρτη μια σημαντική νομική μάχη εναντίον ελληνικής εταιρείας, καθώς το δεύτερο κατά σειρά ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο ακύρωσε τα εμπορικά σήματα που σχετίζονται με το σχήμα του εμβληματικού παζλ, σημειώνει το Reuters.

Το πολύχρωμο παζλ με τους κύβους, που επινόησε ο Ούγγρος καθηγητής Έρνο Ρούμπικ το 1974, είναι δημοφιλές σε μικρούς και μεγάλους, με εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το εμπορικό σήμα αποκτήθηκε από την καναδική εταιρεία Spin Master το 2021.

Η Spin Master προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, αφού η ελληνική Verdes Innovations SA ζήτησε το 2013 από το γραφείο εμπορικών σημάτων της ΕΕ να ακυρώσει πολλά εμπορικά σήματα που κατοχύρωσε ο προκάτοχος της Spin Master μεταξύ 2008 και 2012.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) υποστήριξε τη Verdes, λέγοντας ότι τα εμπορικά σήματα Rubik's Cube είχαν καταχωρηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η ελληνική εταιρεία κατασκευάζει κύβους παζλ με το εμπορικό σήμα V-CUBE.

«Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την ακύρωση των σημάτων που αποτελούνται από το σχήμα του κύβου του Ρούμπικ», ανέφεραν οι δικαστές.

Η Verdes Innovations S.A. με έδρα την Κόρινθο, ιδρύθηκε το 2008 και είναι παραγωγός των προϊόντων V-CUBE™, μιας σειράς κύβων παζλ υψηλής ποιότητας με περιστρεφόμενο κύβο που κατασκευάζονται με την ενιαία τεχνολογία V-CUBE™, η οποία εφευρέθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως από τον Έλληνα μηχανικό Παναγιώτη ΒΕΡΔΗ.

Πηγή: skai.gr

