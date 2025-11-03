Εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα από την Κυρ-Γιάννη

Η Κυρ-Γιάννη ανακοίνωσε την εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα, ολοκληρώνοντας τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από εταιρία συμφερόντων Θανάση Μαρτίνου.

Όπως ανακοινώθηκε η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης που περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της Κυρ-Γιάννη. Με την εξαγορά, η Κυρ-Γιάννη ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα. Κοινός τόπος και στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάδειξη των μοναδικών terroirs και η παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιχειρηματική δυναμική και εξωστρέφεια της οικογένειας Κυρ-Γιάννη αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατομύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών, με παρουσία σε 55 χώρες και τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 7 εκατομύρια ευρώ. Η επένδυση στον ποιοτικό, βιώσιμο οινοτουρισμό αποτελεί επίσης αιχμή του δόρατος του νέου σχήματος. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν φέτος τους τρεις προορισμούς (Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη) των Κτημάτων Κυρ-Γιάννη και Σιγάλα αντίστοιχα.

«Η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη»

«Η εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα είναι η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη», δηλώνει ο Στέλλιος Μπουτάρης, Οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της Κυρ-Γιάννη. «Έχουμε βαθιές ρίζες στο νησί, στο οποίο έκανα και εγώ τον πρώτο μου τρύγο το 1985. Πιστεύουμε στη μοναδικότητα της Σαντορίνης και επενδύουμε στο βιώσιμο μέλλον της, με σεβασμό στην παράδοση και συστηματική επένδυση στην επιστήμη και την καινοτομία. Ο φετινός τρύγος έδωσε τροφή σε έντονη ανησυχία έως και αμφισβήτηση. Αυτές είναι οι στιγμές που αποδεικνύεις αν έχεις σχέδιο - και εμείς έχουμε».

Σημειώνεται ότι η σχέση της Κυρ-Γιάννη με το Κτήμα Σιγάλα ξεκίνησε το 2009, στηρίζοντας το όραμα του Πάρι Σιγάλα που ανέδειξε τη Σαντορίνη στο παγκόσμιο οινικό στερέωμα. Από το 2020, η Κυρ-Γιάννη ανέλαβε το management και έθεσε σε εφαρμογή ένα πολυετές πλάνο επενδύσεων σε ανθρώπους, αμπελώνες και υποδομές. Προτεραιότητα ήταν η ανάθεση της νέας εποχής σε μια ομάδα νέων επιστημόνων, με επικεφαλής την οινολόγο Σάρα Ιακωβίδου, τους γεωπόνους Στράτο Guillame Ξυράφη και Κώστα Τέλλη, καθώς και τον Γιάννη Μπουτάρη, γιο του Στέλιου Μπουτάρη και 6η γενιά στο κρασί, που ξεκίνησε τη δική του πορεία από τη Σαντορίνη.

Σήμερα, το Κτήμα Σιγάλα καλλιεργεί 450 στρέμματα στην Οία και στις γύρω περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού, έχοντας ήδη ολοκληρώσει νέες φυτεύσεις 170 στρεμμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης αμπελοκαλλιέργειας και διαχείρισης νερού, ενώ υλοποιείται και ένα πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης του γκρίζου νερού σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΥΑ Θήρας και τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης. Με συνέπεια στη φιλοσοφία της οικογένειας Κυρ-Γιάννη, το Κτήμα Σιγάλα είναι ανάμεσα στους πρωτεργάτες της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης, στηρίζοντας ενεργά τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης και όλες τις πρωτοβουλίες που προάγουν το βιώσιμο μέλλον της Σαντορίνης και του ελληνικού κρασιού εν γένει.

