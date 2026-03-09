Οι Stellantis, Toyota και Subaru δεν έχουν υπογράψει το τρέχον έτος με την Tesla σχετικά με τη συνεργασία τους για να βοηθήσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έγγραφο της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες αρχικά είχαν σχεδιάσει υψηλά πρόστιμα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν θα τηρούσαν αυστηρές μειώσεις εκπομπών σε ολόκληρο τον στόλο τους έως το τέλος του 2025. Αλλά στις αρχές του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαλάρωσε αυτούς τους κανόνες υπό την πίεση της βιομηχανίας, επιτρέποντας την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με βάση τον μέσο όρο των εκπομπών κατά την περίοδο 2025-2027, όπως αναφέρει το Reuters.

Μία νέα κανονιστική κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι αρκετές μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα ενταχθούν στο κοινό πιστωτικών μονάδων άνθρακα του 2026 με επικεφαλής την Tesla. Η κατάθεση σημειώνει τις Stellantis, Toyota Motor Corporation και Subaru Corporation ως απούσες από τη συμμαχία με επικεφαλής την Tesla για το επόμενο έτος συμμόρφωσης.

Αυτή η αλλαγή υπογραμμίζει μία σημαντική μετατόπιση στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων. Το εμπόριο πιστώσεων άνθρακα έχει γίνει ένας σημαντικός οικονομικός μοχλός για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως την Tesla. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις κανονιστικές πιστώσεις.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με υψηλές εκπομπές ρύπων μπορούν να τις αντισταθμίσουν συμμετέχοντας σε μία ομάδα με επικεφαλής έναν κατασκευαστή χαμηλών εκπομπών, όπως η Tesla.

Σύμφωνα με μία κατάθεση στην ΕΕ, η Tesla αναδημιουργεί το απόθεμα πιστωτικών μονάδων άνθρακα για το έτος. Ωστόσο, οι Stellantis, Toyota και Subaru δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος ως μέλη.

Η απουσία σηματοδοτεί μία αλλαγή από το 2025. Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα της Tesla περιελάμβανε πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες: Tesla, Stellantis, Toyota, Subaru, Ford, Honda, Mazda, Suzuki και Leapmotor. Αυτές οι συνεργασίες βοήθησαν τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τους στόχους εκπομπών της ΕΕ, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων τους αυξήθηκε.

Για το 2026, η ομάδα φαίνεται μικρότερη. Οι τρέχοντες συμμετέχοντες περιλαμβάνουν την Tesla μαζί με την Ford Motor Company, τη Honda Motor Company, τη Mazda Motor Corporation και τη Suzuki Motor Corporation.

Ωστόσο, οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν αργότερα. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες επιτρέπεται να συνάπτουν συμφωνίες κοινοπραξίας έως τον Δεκέμβριο του 2026, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών κατά τη διάρκεια του έτους.

Μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή ομάδα εκπομπών CO2 που επικεντρώνεται στην Tesla αποτελούσε ένα μεγάλο συγκρότημα αυτοκινητοβιομηχανιών, στο οποίο συμμετείχαν εταιρείες όπως οι Ford, Mazda, Honda, Toyota και Stellantis. Ωστόσο, για το 2026, δύο μεγάλοι κατασκευαστές, η Toyota και η Stellantis, αποσύρονται από αυτήν την ομάδα, πιθανότατα παίρνοντας μαζί τους δύο από τους μεγαλύτερους οικονομικούς συντελεστές της Tesla.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι κατασκευαστές μπορούν να ενταχθούν στις λεγόμενες ομάδες εκπομπών CO2 για να συνδυάσουν τους κατά τα άλλα ξεχωριστούς στόλους τους σε έναν ενιαίο μεγάλο στόλο για σκοπούς ρύθμισης των εκπομπών CO2. Αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές με υψηλό ποσοστό ηλεκτρικών οχημάτων (EV) να αντισταθμίσουν την εξοικονόμηση CO2 που έχουν κάνει με τους στόλους κατασκευαστών που δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους στόχους τους για τις εκπομπές CO2. Με αυτόν τον τρόπο, οι κατασκευαστές μπορούν να αποφύγουν τα πρόστιμα της ΕΕ, αν και συνήθως πρέπει να πληρώσουν για να ενταχθούν στην ομάδα. Ωστόσο, αυτές οι πληρωμές είναι συνήθως σημαντικά χαμηλότερες από τις κυρώσεις που επιβάλλει η ΕΕ.

Είναι πιθανό τα τελικά στοιχεία για το 2025 να μην είναι ακόμη διαθέσιμα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο προκαταρκτικοί υπολογισμοί από ειδικούς όπως η Dataforce ή η ICCT. Ωστόσο, ενώ οι οριστικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτές τις προβλέψεις, μία σαφής τάση είναι εμφανής στην περίπτωση της «Tesla Pool»: Μόνο η Tesla, ως αμιγώς κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων, και ο συνεργάτης της Stellantis, Leapmotor (η οποία παράγει σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία -EV-, με ορισμένα ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας -REV-) υπολείπονται σημαντικά των στόχων. Ωστόσο, οι συνεργαζόμενοι με την ομάδα, όπως οι Subaru, Suzuki, Mazda και Honda υπολείπονται κατά πολύ των στόχων τους για τις εκπομπές CO2. Η Ford και η Stellantis είναι κοντά, ενώ η Toyota αναμένεται να επιτύχει σχεδόν ακριβώς τον στόχο της για εκπομπές CO2 των 96,3 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο.

Στην περίπτωση της Toyota, οι επικεφαλής στα κεντρικά γραφεία της στην Ευρώπη πιθανότατα πιστεύουν ότι μπορεί να επιτύχει τους στόχους της για τις εκπομπές CO2 ανεξάρτητα στο μέλλον. Η Toyota διατηρεί υψηλό ποσοστό υβριδικών οχημάτων στον στόλο της εδώ και χρόνια και έχει λίγα εναπομείναντα μοντέλα υψηλών εκπομπών. Επιπλέον, το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στις πωλήσεις της Toyota αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η γκάμα των μοντέλων επεκτείνεται προς τα κάτω με το νέο Urban Cruiser και το bZ4X.

Ενώ η Stellantis έχασε τον στόχο της για τις εκπομπές CO2 κατά λίγο πάνω από έξι γραμμάρια ανά χιλιόμετρο στην πρόβλεψη της Dataforce για το 2025, θα μπορούσε να σχηματίσει μία κοινοπραξία με τη θυγατρική της Leapmotor. Ωστόσο, με την πρόσφατη στρατηγική στροφή της Stellantis προς το να γίνει «φάρος ελευθερίας επιλογής» και την αναβίωση των προηγουμένως σταδιακά καταργημένων κινητήρων ντίζελ στα ευρωπαϊκά μοντέλα, παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθούν οι εκπομπές CO2 της το 2026. Παρ' όλα αυτά, τα κανονιστικά οφέλη της Leapmotor αναμένεται να αυξηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.