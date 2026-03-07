Ο κυρ-Γιάννης «επέστρεψε» στα αμπέλια του - Γλυπτό από ορείχαλκο στο κτήμα στη Νάουσα

Στα αμπέλια του στο κτήμα της Νάουσας «επέστρεψε» ο Γιάννης Μπουτάρης. Η μορφή του -σε γλυπτό φυσικού μεγέθους κατασκευασμένο από ορείχαλκο- καθισμένη σε ένα παγκάκι θα καλωσορίζει εφεξής τους επισκέπτες του κτήματος.

Σε ανάρτησή της στο facebook, η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο κυρ-Γιάννης μας, καθισμένος δίπλα στα αμπέλια του στο Κτήμα μας στη Νάουσα. Ήρεμος, ενώ την ίδια στιγμή βάζεις στοίχημα ότι χιλιάδες νέες ιδέες και σχέδια περνάνε από το μυαλό του. Και η κενή θέση δίπλα του μας προσκαλεί να καθίσουμε μαζί του να μοιραστούμε ιστορίες».

Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για γλυπτό του Στέλιου Σάρρου, που αποκαλύφθηκε χθες από τον Στέλλιο, τον Μιχάλη και τον Γιάννη Μπουτάρη (εγγονό), στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας της εταιρείας. «Μπροστά στους ανθρώπους της Κυρ-Γιάννη από τα Κτήματά μας σε Νάουσα και Αμύνταιο», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται.

Το γλυπτό είναι σε φυσικό μέγεθος, κατασκευασμένο από ορείχαλκο που χυτεύθηκε στο εργαστήριο των Βαγγέλη και Παναγιώτη Χούνταση, με την επιμέλεια της Νικομάχης Καρακωστάνογλου.

«Ο κυρ-Γιάννης είναι πάντα μαζί μας», καταλήγει η ανάρτηση.

Ο Γιάννης Μπουτάρης έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024, σε ηλικία 82 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο στίγμα τόσο στον χώρο της οινοποιίας όσο και στη δημαρχία της Θεσσαλονίκης.

ΦΩΤΟ: Από το fb του Κτήματος ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

