ΕΕ: Πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν την Παρασκευή πρόστιμο ύψους 2,95 δισ. ευρώ (3,5 δισ. δολάρια) στη Google, κατηγορώντας την ότι παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ευνοώντας τις δικές της υπηρεσίες ψηφιακής διαφήμισης. Πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη καταδίκη της εταιρείας, αν και η Επιτροπή έκανε πίσω από τις προηγούμενες απειλές της για διάσπαση του τεχνολογικού κολοσσού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και ανώτατη αρχή ανταγωνισμού – διέταξε επίσης την Google να τερματίσει τις πρακτικές «αυτοπροτίμησης» και να λάβει μέτρα ώστε να σταματήσουν «οι συγκρούσεις συμφερόντων» στην εφοδιαστική αλυσίδα της διαφημιστικής τεχνολογίας.

Η Google χαρακτήρισε την απόφαση «λανθασμένη» και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει.

«Επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο πρόστιμο και απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κάνοντάς τους δυσκολότερο να αποκομίσουν έσοδα», δήλωσε η Λι-Αν Μάλαχαντ, επικεφαλής του τμήματος ρυθμιστικών υποθέσεων της Google.

Η απόφαση θεωρείται καθυστερημένη, καθώς εκδόθηκε περισσότερο από δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση των κατηγοριών ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρονολόγιο προστίμων της Google από την ΕΕ

2017 – Υπόθεση Google Shopping

Πρόστιμο: €2,42 δισ.

Κατηγορία: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη μηχανή αναζήτησης, με προνομιακή προβολή της δικής της υπηρεσίας σύγκρισης τιμών εις βάρος ανταγωνιστών.

2018 – Υπόθεση Android

Πρόστιμο: €4,34 δισ. (το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα στην ΕΕ)

Κατηγορία: Επιβολή παράνομων όρων στους κατασκευαστές κινητών, ώστε να προεγκαθιστούν τις εφαρμογές της Google (π.χ. Chrome, Search), περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό.

2019 – Υπόθεση AdSense

Πρόστιμο: €1,49 δισ.

Κατηγορία: Περιοριστικοί όροι στις συμβάσεις του AdSense, που εμπόδιζαν τους ιστότοπους να εμφανίζουν διαφημίσεις από ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

2025 – Υπόθεση AdTech

Πρόστιμο: €2,95 δισ.

Κατηγορία: Αυτοπροτίμηση (self-preferencing) στις υπηρεσίες ψηφιακής διαφήμισης και σύγκρουση συμφερόντων στην αλυσίδα του adtech. Η Επιτροπή διέταξε την Google να τερματίσει τις πρακτικές αυτές και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαρθρωτικών μέτρων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.