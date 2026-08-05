Η Ebury, διεθνής εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τις ισχυρές επιδόσεις της ομάδας Market Strategy στην πιο πρόσφατη κατάταξη του Bloomberg, για την ακρίβεια των προβλέψεων της πορείας του συναλλάγματος, στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.



Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει κορυφαία πληροφόρηση για τις αγορές και ακριβή ανάλυση, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα του διεθνούς εμπορίου.



Η ομάδα Market Strategy της Ebury κατέκτησε την πρώτη θέση για το ζεύγος δολαρίου ΗΠΑ/ελβετικού φράγκου (USD/CHF), ένα σημαντικό επίτευγμα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό νομισματικό ζεύγος της κατηγορίας G10. Η Ebury ανέδειξε επίσης την τεχνογνωσία της τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση για το σύνολο της περιοχής της Ασίας και θέση στην πρώτη δεκάδα της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κατηγορίας G10 του Bloomberg. Η ομάδα κατετάγη επίσης τρίτη στο ζεύγος ευρώ/στερλίνας (EUR/GBP), ένα από τα σημαντικότερα νομισματικά ζεύγη για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης.



Συνολικά, η Ebury βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες:

#1 στο ζεύγος δολαρίου ΗΠΑ/ελβετικού φράγκου (USD/CHF)

#2 στα ζεύγη δολαρίου Νέας Ζηλανδίας/δολαρίου ΗΠΑ (NZD/USD) και ευρώ/νορβηγικής κορόνας (EUR/NOK)

#3 στα ζεύγη ευρώ/στερλίνας (EUR/GBP), δολαρίου ΗΠΑ/δολαρίου Καναδά (USD/CAD) και στην Ασία (συνολικά)

#5 στο ζεύγος δολαρίου ΗΠΑ/ινδικής ρουπίας (USD/INR)

#9 στην κατηγορία G10 (συνολικά)

Ο Matthew Ryan, Head of Market Strategy της Ebury, σχολίασε: «Οι τελευταίες κατατάξεις του Bloomberg αναδεικνύουν τη συνέπεια και την ισχύ των δυνατοτήτων μας για προβλέψεις για την πορεία τόσο των βασικών νομισμάτων όσο και των νομισμάτων αναδυόμενων αγορών. Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στο ζεύγος δολαρίου ΗΠΑ/ελβετικού φράγκου, μαζί με τις θέσεις στην πρώτη τριάδα στην Ασία και στο ζεύγος ευρώ/στερλίνας αναδεικνύουν τη δυναμική της αναλυτικής μας προσέγγισης. Αυτές οι ανεξάρτητες κατατάξεις ενισχύουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε στις επιχειρήσεις έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες για τις αγορές, οι οποίες τις βοηθούν να λαμβάνουν αποφάσεις με αυτοπεποίθηση σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον συναλλάγματος».

Σχετικά με την Ebury

Η Ebury είναι μια παγκόσμια fintech εταιρεία που προσφέρει καινοτόμες χρηματοοικονομικές λύσεις, βοηθώντας επιχειρήσεις να λειτουργούν και να αναπτύσσονται σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα.



Η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει και η εξατομικευμένη προσέγγισή μας μειώνουν το ρίσκο από τις διεθνείς δραστηριότητες ταμειακών ροών, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη διεθνή τους ανάπτυξη χωρίς εμπόδια. Από επαγγελματικούς λογαριασμούς μέχρι αντιστάθμιση κινδύνου, χρηματοδότηση, APIs και άλλα - προσφέρουμε όλα όσα χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να λειτουργούν και να αναπτύσσονται σε νέες αγορές με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και έλεγχο.



Η Ebury ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 2009 από τους Juan Lobato και Salvador García και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, με παγκόσμια παρουσία σε 45+ γραφεία σε περισσότερες από 30 ρυθμιζόμενες αγορές. Η Ebury εποπτεύεται ως ίδρυμα πληρωμών από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (NBB), γεγονός που της επιτρέπει να κατέχει άδεια για την παροχή των υπηρεσιών της σε όλα τα κράτη μέλη του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Από το 2017, η εταιρεία διαθέτει γραφείο στην Αθήνα.



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Πηγή: skai.gr

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