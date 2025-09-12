ΔΥΠΑ: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τη νέα ειδικότητα «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών» στα Γρεβενά

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε συνεργασία με τον όμιλο ALFA WOOD GROUP, προσφέρει για πρώτη φορά τη νέα ειδικότητα «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών» στο Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας στα Γρεβενά για το σχολικό έτος 2025–2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα στον βιομηχανικό κλάδο. Όλοι οι μαθητευόμενοι θα έχουν εξασφαλισμένες θέσεις μαθητείας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση, αποκτώντας εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Μετά την αποφοίτηση, θα έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν από την επιχείρηση ή να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της βιομηχανίας.

Η ΔΥΠΑ στοχεύει στη σύνδεση των τεχνικών δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στους νέους και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Προϋποθέσεις – Παροχές

Δικαίωμα αίτησης έχουν νέοι/νέες 15–29 ετών (γεννημένοι 1996–2010), με απολυτήριο Γυμνασίου.

Διάρκεια σπουδών: 2 έτη.

Αμοιβή: 125 ευρώ ή 156 ευρώ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας).

Επιπλέον παροχές

Επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως και σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.

Αναβολή στράτευσης.

Φοίτηση σε σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://schools.dypa.gov.gr/

Πηγή: skai.gr

