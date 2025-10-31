Τη σύμβαση κατασκευαστικών εργασιών της 6ης προβλήτας του λιμανιού ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε.

Επίσης, όρισε την κοινοπραξία METKA ATE – ΤΕΚΑΛ ως προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου.

«Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε.

Τι περιλαμβάνουν οι πρόδρομες εργασίες και γιατί το έργο είναι σημαντικό

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από την έγκριση του master plan και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έκδοση της άδειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 22 Ιουλίου είχε υπογραφεί σύμβαση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση πρόδρομων εργασιών του έργου.

Η διάρκεια των πρόδρομων εργασιών είχε οριστεί στις 120 ημέρες. Μεταξύ άλλων, αυτές περιλάμβαναν την αποτύπωση του πυθμένα της θάλασσας, με βυθομέτρηση εκατέρωθεν της επέκτασης και του διαύλου προσέγγισης με εξειδικευμένο πλοίο, τον έλεγχο βυθού για τυχόν πολεμικά ευρήματα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τη διαμόρφωση εργοταξιακών χώρων και χώρων απόθεσης υλικών επίχωσης (ο κύριος εργοταξιακός χώρος διαμορφώνεται στην περιοχή του μετώπου της προβλήτας 6 και ο βοηθητικός εργοταξιακός στη βάση της), καθώς και τη μεταφορά κατάλληλων υλικών επίχωσης από τα προϊόντα εκσκαφής του έργου της Υπερυψωμένης Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης (Fly Over).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, θα εκκινήσει η κύρια φάση της επέκτασης, με ορίζοντα κατασκευής του έργου τους 36 - 37 μήνες. Στον κύριο εργοταξιακό χώρο θα εγκατασταθούν μία μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και δύο μονάδες παραγωγής caissons (σ.σ. πλωτών κυψελωτών κιβωτίων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου). Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον γεωστρατηγικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντάς του -μεταξύ άλλων- να εξυπηρετεί πλοία κατηγορίας «Ultra Large Container Vessels» (ULCVs), χωρητικότητας έως 24.000 TEUs (μονάδες μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων).

Οι βασικές εργασίες κατασκευής του πρότζεκτ περιλαμβάνουν: πρώτον, την κατασκευή νέου κρηπιδώματος, μήκους 513 μέτρων, ως προέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος 26. Από αυτά, τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα έχουν λειτουργικό βάθος 16,5 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Με τα νέα βάθη θα είναι -όπως προαναφέρθηκε- δυνατή η προσέγγιση και εξυπηρέτηση ULCVs, ενώ η επέκταση του κρηπιδώματος εξασφαλίζει την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, με την προσφορά περισσότερων παραθύρων ελλιμενισμού τους (Berthing Windows).

Δεύτερον, οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας πρόσθετης χερσαίας επιφάνειας, περίπου 157.000 τετραγωνικών, με πλάτος 306,5 μέτρων, κατά μήκος της επέκτασης του κρηπιδώματος. Τρίτον, την κατασκευή όλων των αναγκαίων συμπληρωματικών έργων υποδομής για τη λειτουργία της επέκτασης της 6ης προβλήτας και, τέταρτον, τη βυθοκόρηση του διαύλου και κύκλου ελιγμών πλοίων για την προσέγγιση ULCVs.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

