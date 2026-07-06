ΔΕΗ: Οι εργαζόμενοι των ΑΗΣ στη Ρόδο συμμετείχαν στον εθελοντικό καθαρισμό των παραλιών Σορωνή και Πρασονήσι

Σε παράκτιους καθαρισμούς στις παραλίες Σορωνή και Πρασονήσι στη Ρόδο, προχώρησαν το διήμερο 25 και 26 Ιουνίου οι εργαζόμενοι των τοπικών σταθμών παραγωγής της ΔΕΗ (ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς).

Οι εθελοντές της εταιρείας, σε συνεργασία με την ομάδα του Project PARALIES on the Road, συνέλεξαν συνολικά 210 κιλά απορριμμάτων (10.790 τεμάχια κυρίως πλαστικά μιας χρήσης και αποτσίγαρα), συμβάλλοντας στον καθαρισμό των ακτών του νησιού.

Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος project PARALIES on the Road x Rhodes (15 Ιουνίου – 15 Ιουλίου) που υλοποιείται σε συνεργασία με το project PARALIES, περιλαμβάνοντας φέτος 61 καθαρισμούς σε 51 παραλίες της Ρόδου. Σημειώνεται ότι στα πέντε χρόνια συνεργασίας της ΔΕΗ με το project PARALIES, έχουν απομακρυνθεί συνολικά περισσότερα από 50.000 απορρίμματα από ελληνικές ακτές.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα στον πυλώνα Ανάπτυξης έργων διαμοιραζόμενης Αξίας, εστιάζοντας σταθερά στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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