ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.

Νέα αναβάθμιση στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταγράφει η ΔΕΗ, με την επίδοσή της στο ESG Transparency Score να διαμορφώνεται στο 97%, από 91% το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, η ΔΕΗ βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στην κατάταξη μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς στον εν λόγω δείκτη.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Νέα αναβάθμιση στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών καταγράφει η ΔΕΗ, με την επίδοσή της στο ESG Transparency Score να διαμορφώνεται στο 97%, από 91% το προηγούμενο έτος.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη συνέπεια και τη σταθερή δέσμευση της ΔΕΗ στην ενσωμάτωση κριτηρίων περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης στη λειτουργία της,

καθώς και στη διαφάνεια και την πληρότητα των στοιχείων που δημοσιοποιεί, σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, η ΔΕΗ βελτίωσε σημαντικά τη θέση της στην κατάταξη μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής αγοράς στον εν λόγω δείκτη, ανεβαίνοντας στην 6η θέση της συνολικής αξιολόγησης από τη 10η θέση την προηγούμενη χρονιά, καθώς και στη 2η θέση από την 3η θέση το προηγούμενο έτος στην κατάταξη του κλάδου.

Ο δείκτης ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά, καθώς περιλαμβάνει τις 60 εισηγμένες εταιρείες με τις

υψηλότερες επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Ο δείκτης υπολογίζεται από το 2021, αποτυπώνοντας τη συνεχή πρόοδο των εταιρειών στη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση ESG στοιχείων.

Η επιλογή των εταιρειών βασίζεται στο “ESG Transparency Score”, το οποίο προκύπτει από την αξιολόγηση της ποιότητας και πληρότητας των πληροφοριών που δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τον Οδηγό ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στον δείκτη εντάσσονται μόνο εταιρείες της Κύριας Αγοράς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διαφάνειας και διασποράς μετοχών, ενώ η βαρύτητα κάθε εταιρείας στον δείκτη συνδέεται άμεσα με την επίδοσή της σε θέματα ESG, αναδεικνύοντας εκείνες που παρουσιάζουν τις πιο ισχυρές πρακτικές βιωσιμότητας.

Η βελτιωμένη αξιολόγηση της ΔΕΗ προέκυψε μετά από εκτενή ανάλυση μίας σειράς κριτηρίων για τους πυλώνες Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση, σύμφωνα με τη μεθοδολογία «ESG Transparency Methodology», η οποία βασίζεται στον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών 2024».

Παράλληλα, η αξιολόγηση πραγματοποιείται τόσο σε επίπεδο συνολικού δείγματος εισηγμένων εταιρειών, όσο και σε επίπεδο κλάδου δραστηριότητας, επιτρέποντας τη συγκριτική αποτύπωση της επίδοσης κάθε εταιρείας τόσο στο σύνολο της αγοράς, όσο και στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον μετασχηματισμό της, με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 2026–2028, ο Όμιλος επιταχύνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος.

Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην παροχή νέων, προστιθέμενης αξίας λύσεων για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.