Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Κομβικό σημείο αυτής της πορείας αποτελεί η λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου κονιαμάτων «Χρωμόπυργος», διευρύνοντας την παραγωγική δυναμικότητα και τη λειτουργική ευελιξία της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού, η Vitex προχώρησε στην αναβάθμιση της εικόνας της , σε συνεργασία με το G Design Studio (Μιχάλης Γεωργίου, Δημήτρης Στεφανίδης) και με την επιμέλεια της In-House δημιουργικής ομάδας της εταιρείας (Βέτα Γιαννούλη, Ζάχος Τζιοβάρας, Δημήτρης Γκαϊνάς). Η νέα ταυτότητα αποτυπώνει τη στρατηγική μετάβαση της Vitex σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο οικοσύστημα δομικών λύσεων που περιλαμβάνει χρώματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ασφαλτικές υγρομόνωσεις και κονιάματα, συνοδευόμενα από εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη.

Στον πυρήνα της νέας εταιρικής ταυτότητας βρίσκεται η υπόσχεση «Create the Next». Μια υπόσχεση που ενώνει τον σύγχρονο σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, την επιστήμη με τη δημιουργία και τους επαγγελματίες με τους καταναλωτές. Με φρέσκια, δυναμική και συναρπαστική αισθητική, η νέα εικόνα της Vitex ανοίγει τον δρόμο για μια εποχή όπου κάθε συνεργάτης, κάθε επαγγελματίας εφαρμοστής και κάθε καταναλωτής μπορεί να «χτίσει» πάνω της το δικό του όραμα. Ένα όραμα δημιουργίας, εξέλιξης, τόλμης και αισιοδοξίας.

Μέσα στη χρονιά, η νέα εταιρική εικόνα θα «ζωντανέψει» σταδιακά μέσα από τις ενέργειες επικοινωνίας της Vitex, καθώς και σε ολόκληρο το δίκτυο συνεργατών της.

Σχετικά με την Vitex A.E

H Vitex Α.Ε. ιδρύθηκε το 1932 και κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των χρωμάτων και των δομικών χημικών. Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με πέντε σύγχρονες μονάδες παραγωγής και με δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για χρώματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, ασφαλτικές υγρομονώσεις και κονιάματα. Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και έτοιμων σοβάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως. Οι αρχές της βιωσιμότητας ενισχύουν το λειτουργικό μοντέλο της Vitex, με την παραγωγική μονάδα να λειτουργεί με πρακτικές zero waste και net zero energy με φωτοβολταϊκά πάρκα οροφής ισχύος 1ΜW. Στην Vitex στρατηγική προτεραιότητα είναι η επιστημονική έρευνα, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις της επιστημονικής της ομάδας, οι πρωτοβουλίες ESG, όπως αυτές καταγράφονται στις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, που αξιολογούνται ανεξάρτητα από την KPMG σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία. Για τις επιδόσεις της στο ESG η Vitex αναδείχθηκε νικήτρια στα Βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το vitex.gr.

