Τη νέα, «magenta» στρατηγική της όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη «ξεδίπλωσε» τη Δευτέρα η COSMOTE TELEKOM, ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακό πάροχος της χώρας μας.



Αξιοποιώντας τη δυναμική και τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, η στρατηγική της εταιρείας είναι η «ΑΙ στην πράξη» με αξιοποίηση της πλατφόρμας Magenta AI. Στόχος είναι ο «εκδημοκρατισμός», η διάχυση της AI στους πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις με βασικούς άξονες πραγμάτωσης του στόχου αυτού τόσο το hardware όσο και το λογισμικό μέσω των εφαρμογών της.

Στο πλαίσιο αυτό, με την πλατφόρμα Magenta AI δίνεται για πρώτη φορά εύκολη, ασφαλής και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων ΑΙ. Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και στις ΑI συσκευές T Phone και T Tablet, το Magenta AI κάνει την Τεχνητή Νοημοσύνη προσιτή σε όλους.

Το Magenta AI αξιοποιεί τη δύναμη του Ομίλου TELEKOM, ενσωματώνοντας το Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως, αλλά και το PicsArt, που επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες. Στο Magenta AI θα εντάσσονται σταδιακά κι άλλα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ COSMOTE TELEKOM και Perplexity, και το ιστορικό των ερωτήσεων διαγράφεται με στόχο το απόρρητο.

Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

«ΑΙ στην πράξη»

Όπως τόνισε ο Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι οι πρωτόγνωροι ρυθμοί με τους οποίους εξελίσσεται η AI, πρωτόγνωροι ακόμα και για τα στελέχη των τηλεπικοινωνιών που έχουν συνηθίσει να «τρέχουν» στους ρυθμούς της τεχνολογίας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, μόνο για να φτάσει τους 100 εκατ. χρήστες, το τηλέφωνο χρειάστηκε 75 χρόνια, το internet 7 χρόνια και το δημοφιλέστερο GPT μόλις 2 μήνες!



Κάνοντας λόγο για «ΑΙ στην πράξη», τόνισε ότι η αξιοποίηση του AI είναι ένας τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του ΟΤΕ για την υλοποίηση του οράματός της είναι να εξελιχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.



Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ μετατρέπεται σε μια digital first και, μια AI native εταιρεία, με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία της, ενώ παράλληλα φέρνει τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών της μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων.

Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ



Ενδεικτικά, στην εξυπηρέτηση πελατών, σήμερα το 25% των επαφών του ΟΤΕ διαχειρίζονται εξολοκλήρου λύσεις ΑΙ και Generative AI. Επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες.



«Το Magenta AI είναι ένα ακόμη πολύ δυνατό προϊόν που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά χάρη στην Telekom και τις κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες της, όπως αυτή με το Perplexity ενός ανερχόμενου παγκόσμιου γίγαντα» σημείωσε ο κ. Νεμπής

«Η COSMOTE TELEKOM αγκαλιάζει το ΑΙ γιατί πιστεύει σε αυτό και αναλαμβάνει να αναδείξει τη θετική του δυναμική, όχι μόνο για τους πελάτες της, αλλά συνολικά για την κοινωνία και τη χώρα. Και ποιος άλλωστε είναι πιο κατάλληλος από εμάς για να αναλάβει αυτό το task, την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, και μέλος του παγκόσμιου ομίλου TELEKOM» πρόσθεσε.

Ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ και η Daniela Miranda-Smith, Head of Partnerships EMEA & LATAM της Perplexity

«Η δύναμη του AI ανήκει σε όλους»

«Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι’ αυτούς περιβάλλον, τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, αλλά και μέσα από τις ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet. Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Magenta AI: Διαθέσιμο στα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP

Το Magenta AI διατίθεται δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP, στα οποία είναι ήδη ενσωματωμένο το Magenta AI στην αρχική σελίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, είναι να κατεβάσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Το Magenta AI παρέχει άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις που υποστηρίζονται από το Perplexity, αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές. Περιλαμβάνει, επίσης, προτάσεις και ιδέες για καθημερινές δραστηριότητες (ταξίδια, διασκέδαση, υγεία, fitness), λύσεις σε μαθηματικές ασκήσεις, αλλά και λειτουργίες επεξεργασίας φωτογραφιών και αντικατάσταση φόντου μέσω PicsΑrt. Ακόμη δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα & υπηρεσίες της COSMOTE TELEKOM.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για την παρουσίαση του Magenta AI

Το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Μπορεί, επίσης, να συνδεθεί αυτόματα με άλλα apps προκειμένου να σε καθοδηγήσει άμεσα και με ακρίβεια στον προορισμό σου, να μεταφράσει κείμενα σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ταξί, να γράφει e-mail κλπ.

Από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των Τ συσκευών εμπλουτίζεται με το νέο T Phone 3 Pro, με ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB και δυνατότητα για εξωτερική κάρτα μνήμης 2ΤΒ. Το T Phone 3 Pro είναι 5G+ συσκευή, διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED, 120 Ηz, με σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 50MP και selfie κάμερα στα 32MP για εκπληκτικές φωτογραφίες, μπαταρία μεγάλης διάρκειας (5.000mAh), με γρήγορη φόρτιση, αλλά και δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για την παρουσίαση του Magenta AI

Τα T Phone και T Tablet είναι διαθέσιμα στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα eshop τους. Και οι τρεις συσκευές διατίθενται δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX και έχουν 3 χρόνια εγγύησης. Επίσης, με κάθε αγορά Τ Phone 3 oι καταναλωτές κερδίζουν 3 μήνες δωρεάν την ΑΙ εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων, Picsart Pro, ενώ με κάθε αγορά Τ Phone 3 Pro κερδίζουν το Picsart Pro δωρεάν για 1 χρόνο.

Δωρεάν ο ψηφιακός ΑΙ βοηθός Perplexity Pro

Επιπλέον, η COSMOTE TELEKOM παρέχει έως τις 31/12/2025 αποκλειστικά για 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Perplexity Pro μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments. Επιπλέον, όσοι αποκτήσουν τις συσκευές Τ Phone και Τ Tablet κερδίζουν δωρεάν 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro.

