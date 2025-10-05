Samsung Hellas: Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανθεκτικότητα και φιλοδοξία

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται διαχρονικά από ανθεκτικότητα, δημιουργικότητα και φιλοδοξία. Αποστολή μας στη Samsung είναι να τις ενδυναμώσουμε με ασφαλείς, συνδεδεμένες και καθοδηγούμενες από την ΑΙ τεχνολογία λύσεις, ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους». Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Hansoo Kim, άνοιξε το Samsung Business Summit 2025, μια εκδήλωση αφιερωμένη στις τεχνολογικές λύσεις του μέλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είχε στο επίκεντρο την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την απλοποίηση των λειτουργιών. Η Samsung παρουσίασε τη στρατηγική της για την ελληνική αγορά B2B, δίνοντας έμφαση στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και στο οικοσύστημα SmartThings, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά, με ασφάλεια και ευελιξία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γιώργος Τσαούσης, επικεφαλής του τομέα Consumer Electronics, η Ελλάδα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρονικών ειδών B2B στην Ευρώπη, με εκτιμώμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9% έως το 2028. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ζήτηση αυξάνεται σε κλάδους όπως η φιλοξενία και η λιανική, όπου η τεχνολογία παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη.

Ο Άρης Παρασκευόπουλος, επικεφαλής του τμήματος Mobile eXperience, ανέδειξε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία ενός συνεκτικού, διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος μέσω του SmartThings, ενώ στάθηκε στις στρατηγικές συνεργασίες της Samsung με Google, Microsoft και Oxford Semantic Technologies.

Από την πλευρά του Enterprise Business, ο Κώστας Ντάλας παρουσίασε τις εξατομικευμένες B2B λύσεις της εταιρείας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από τη διαχείριση ενέργειας έως τον έλεγχο αποδοτικότητας συσκευών. Παράλληλα, το case study του One&Only Aesthesis στην Αθηναϊκή Ριβιέρα έδειξε πώς οι τεχνολογίες της Samsung υποστηρίζουν ένα υπερπολυτελές, βιώσιμο μοντέλο φιλοξενίας.

Ο Θανάσης Παναγόπουλος, Director AI & Data Consulting της EY, υπογράμμισε τη σημασία συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σημειώνοντας ότι «η τεχνολογία, με τη συμβολή εταιρειών όπως η Samsung, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αποτελεσματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης».

Με το Business Summit 2025, η Samsung Electronics Hellas επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους τα εργαλεία για να προχωρήσουν με σιγουριά στη νέα ψηφιακή εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

