Σε σταθερά ανοδική τροχιά κινείται η βιομηχανία σαπουνιών και υγρών καλλυντικών Παπουτσάνης με την διοίκηση να θέτει τον πήχη στα 100 εκατ. ευρώ πωλήσεις ως το 2028 και να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας στο Βαθύ Αυλίδας, οι πωλήσεις της Παπουτσάνης το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ έναντι 49,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αυξημένος κατά 23%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 54% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του εννεαμήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 32% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 12% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Η ανοδική πορεία της Παπουτσάνης αποτυπώνεται, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μενέλαο Τασόπουλο, στον διπλασιασμό του κύκλου εργασιών ανά 5ετία και στην πρόβλεψη για υπέρβαση των 100 εκατ. ευρώ έως το 2028. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Την τελευταία τριετία η Παπουτσάνης υλοποίησε επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ. Για την επόμενη περίοδο, οι επενδύσεις προβλέπονται στα 4-5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, η εισηγμένη εξετάζει νέες στρατηγικές κινήσεις εντός και εκτός συνόρων προκειμένου να ενισχυθεί ο όγκος των πωλήσεων αλλά και να εντοπιστούν νέες δυνατότητες όπως συνέβη με το «Αρκάδι». Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλη γερμανική εταιρεία σαπωνομαζών που έκλεισε το ένα από τα δύο εργαστάσιά της έχει προτείνει στους πελάτες της την Παπουτσάνης, ως αξιόπιστο συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών τους κάτι που αναμένεται από το 2026.

Για το σύνολο του 2025, η διοίκηση προβλέπει τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Για το 2026 η διοίκηση αναμένει επίσης σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών χάρη σε νέες συνεργασίες και ανάπτυξης των υφιστάμενων, περαιτέρω ενίσχυσης των επωνύμων προϊόντων, αλλά και του περιορισμού των εν λειτουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, γεγονός που εκτιμάται ότι θα φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες των παραγωγών για τρίτους και της σαπωνόμαζας.

Εφαρμόζοντας ένα διεθνώς ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και εμπορικό μοντέλο και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην παραδοσιακή σαπωνοποιία, η Παπουτσάνης έχει πετύχει την αναβίωση και διεύρυνση των εμπορικών της σημάτων με τη δημιουργία νέων επώνυμων brands που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και ανάγκες, καθώς και την ανάπτυξη νέων και εξειδικευμένων προϊόντων για νέες αγορές.

Η επιτυχημένη είσοδος σε μεγάλες νέες κατηγορίες επιτρέπει πλέον στην Παπουτσάνης να δραστηριοποιείται σε μία συνολική αγορά που υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ, δίνοντας σημαντικό χώρο για ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, η επιτυχημένη ανάπτυξη του Αρκάδι αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε τριπλασιασμό των καθαρών πωλήσεων έως το τέλος του 2025.

Στα ξενοδοχειακά προϊόντα η Παπουτσάνης αποτελεί κορυφαίο και καινοτόμο παραγωγό στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα, συνεχίζει να αναπτύσσει τις εξαγωγές της ενώ στον πυλώνα των ειδικών σαπωνομαζών, ο οποίος είναι και ο νεότερος της εταιρείας και σχεδόν στο σύνολο του εξαγωγικός, ο τζίρος για το 2024 έφτασε στα 11,3 εκατ. ευρώ έχοντας ξεκινήσει από 0,5 εκατ. ευρώ το 2015. Σημειώνεται ότι η Παπουτσάνης δραστηριοποιείται σε 4 διακριτούς κλάδους: τα επώνυμα προϊόντα (32% του συνολικού κύκλου εργασιών), τις παραγωγές τρίτων (41%), τα ξενοδοχειακά προϊόντα (15%) και τις ειδικές σαπωνόμαζες (12%).

Η Παπουτσάνης, έχει εξελιχθεί σε διεθνή βιομηχανικό «παίκτη» με εξαγωγές σε 35 χώρες και σταθερές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες λιανικής και πολυεθνικούς ομίλους για περισσότερο από μια 10ετία, για τις παραγωγές τρίτων και τις ειδικές σαπωνόμαζες. Περίπου το 54% του τζίρου προέρχεται από την εξαγωγική δραστηριότητα (σύμφωνα με την ανακοίνωση του κύκλου εργασιών για το 9μηνο του 2025).

Η εταιρεία, διατηρεί υπερσύγχρονη και πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής. Ειδικότερα στην παραγωγή σαπουνιών, η παραγωγική δυναμικότητα ανέρχεται σε 900 σαπούνια ανά λεπτό και συνολικά 40.000 τόνους ετησίως, ποσότητα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Ελλάδας για περίπου 20 χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, με στόχο την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων , την βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και εταιρικής διακυβέρνησης, την ανάπτυξη των ανθρώπων της και τη συνεχή ενίσχυση της αποδοτικότητας, ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας

Επιβεβαιώνοντας την περιβαλλοντική της δέσμευση στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, ανάπτυξης και διάθεσης των προϊόντων, η Παπουτσάνης διαθέτει πιστοποιήσεις υπεύθυνης διαχείρισης στις συσκευασίες και τις πρώτες ύλες (FSC, ECOCERT και RSPO) καθώς και vegan σειρές προϊόντων υψηλής φυσικότητας με ελληνικά, βιολογικά εκχυλίσματα. Συσκευάζει προϊόντα σαπουνιών με μηδενική χρήση πλαστικού, αντικαθιστώντας τις πλαστικές μεμβράνες ομαδοποίησης με χάρτινες, ενώ τα κουτιά συσκευασίας κατασκευάζονται από χαρτί από αειφόρες πρακτικές υλοτομίας με διεθνή πιστοποίηση FSC.

Επίσης, διαθέτει συσκευασίες από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα μονοστρωματικά ανταλλακτικά σακουλάκια (monofilm). Τέλος, χρησιμοποιεί μπουκάλια από ανακυκλωμένο πλαστικό και συσκευασίες από ανακυκλωμένα αλιευτικά και γεωργικά δίχτυα (σειρά προϊόντων Αρκάδι).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

