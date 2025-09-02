BYD: Ετήσια αύξηση εσόδων 23,3% και καθαρών κερδών 13,79% στο πρώτο εξάμηνο

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD Company Limited που έχει ηγετική θέση στην κινεζική αγορά οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας ανέφερε αύξηση των κερδών και των εσόδων της στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η BYD που έχει την έδρα της στην πόλη Σεντσέν της κινεζικής επαρχίας Κουανγκτούνγκ ανέφερε ότι είχε έσοδα 371,28 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 44,61 δισεκατομμυρίων ευρώ) στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με ετήσια αύξηση 23,3%, αλλά και καθαρά κέρδη για διανομή στους μετόχους της 15,51 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,86 δισεκατομμύρια ευρώ) με ετήσια αύξηση 13,79%.

Ο τομέας της παραγωγής οχημάτων και σχετικών προϊόντων είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της BYD, ενώ τα έσοδα της εταιρίας από εξαρτήματα ακουστικών κινητής τηλεφωνίας και τις υπηρεσίες συναρμολόγησης τους μειώθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της BYD.

Πηγή: skai.gr

