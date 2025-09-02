Συμφωνία Gazprom - CNPC για την αύξηση των προμηθειών φυσικού αερίου στην Κίνα

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom και η κινεζική China National Petroleum Corporation υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Power of Siberia σε 44 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως από 38 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA Novosti.

Το πρακτορείο, επικαλούμενο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, ανέφερε επίσης ότι υπογράφηκε νομικά δεσμευτικό μνημόνιο για την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia 2 προς την Κίνα και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Soyuz Vostok μέσω της Μογγολίας.

Επιπλέον, η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν να αυξήσουν τις προμήθειες μέσω της διαδρομής της Άπω Ανατολής, πρόσθεσε ο Μίλερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.