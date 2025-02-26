Όμιλος ΟΤΕ: Στα 3,59 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2024, στο 1,34 δισ. το προσαρμοσμένο EBITDA

Ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις κατάγραψε το 2024 ο Όμιλος ΟΤΕ, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, την τηλεόραση και το ICT.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 3,59 δισ. ευρώ στο 12μηνο του 2024, έναντι 3,46 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,5%, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στο 1,347 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένο κατά 0,4%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείες ανήλθαν στα 600,8 εκατ. ευρώ από 562,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,8%.

Όσον αφορά το δ' τρίμηνο του 2024, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν σε €905,3 εκατ., κυρίως λόγω σημαντικής μείωσης στις υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους στην Ελλάδα) και των συνεχιζόμενων προκλήσεων στις δραστηριότητες στην Ρουμανία. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4%, καθώς η θετική δυναμική ανάπτυξης στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, και τα έργα ICT αντισταθμίστηκε από μια εποχική πτώση στις υπηρεσίες διεθνούς χονδρικής. Στη Ρουμανία, μία άκρως ανταγωνιστική αγορά, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 17,4%, αντανακλώντας εν μέρει την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας και έσοδα σχετιζόμενα με ICT στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων, και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, μειώθηκαν κατά 4,3% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκαν σε €547,1 εκατ., αντανακλώντας κυρίως χαμηλότερα άμεσα κόστη λόγω της μείωσης των εσόδων, και μέτρα περιορισμού του κόστους σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του κόστους προσωπικού.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) του Ομίλου ανήλθε σε €344,5 εκατ., αυξημένο κατά 1%, υποστηριζόμενο κυρίως από την ανάπτυξη κατά 1,8% στην Ελλάδα. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA (AL) του Ομίλου στο τρίμηνο ανήλθε σε 38,1% από 36,7% στο Δ’ τρίμηνο 2023.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου (EBIT) ανήλθαν σε €115,3 εκατ. μειωμένα κατά 35,4% σε σύγκριση με €178,5 εκατ. ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης κατά 42,7% των αποσβέσεων από την απομείωση της λογιστικής αξίας για την TELEKOM ROMANIA MOBILE κατά €89,8 εκατ. που αναγνωρίστηκε το Δ’ τρίμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα του σχετικού ελέγχου απομείωσης.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €166,7 εκατ., μειωμένες κατά 13,0% από το Δ’ τρίμηνο του 2023, λόγω των χαμηλότερων επενδύσεων σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν, μετά τη δημοπρασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης της UEFA. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €158,4 εκατ. και €8,3 εκατ., αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €141,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2024, αυξημένες κατά 22%, αντανακλώντας χαμηλότερες επενδύσεις και υψηλότερη κερδοφορία, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €100,7 εκατ. αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις ύψους €33,5 εκατ. που επιβλήθηκαν στην TELEKOM ROMANIA MOBILE στο πλαίσιο ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2017-2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2024 διαμορφώθηκε σε €643,4 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%).

Μέρισμα

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει το 98% περίπου των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025 ύψους €460 εκατ. περίπου. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2025 θα ανέλθει σε περίπου €451 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €298 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου.

Σε περίπτωση που η πώληση της TELEKOM ROMANIA MOBILE ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα στο 2025 και αναλόγως το αποτέλεσμα, το προτεινόμενο ποσό για την αμοιβή των μετόχων θα προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να αντικατοπτρίζει τον πραγματικό αντίκτυπο στις ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου.

Το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε €0,7216 ανά μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δεν δικαιούνται μέρισμα. Συνεπώς, το μέρισμα που θα αντιστοιχεί σε αυτές τις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων σύμφωνα με τον νόμο.

Κώστας Νεμπής: Στόχος η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξής μας τα επόμενα χρόνια

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Κώστας Νεμπής, δήλωσε: «Το 2024 πετύχαμε τους στόχους μας, καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις στην Ελλάδα. Αυξήσαμε τα έσοδά μας κατά 4,5%, και την προσαρμοσμένη λειτουργική μας κερδοφορία κατά 1,6%, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, την τηλεόραση και το ICT. Ο ΟΤΕ συνέχισε να εδραιώνει την ηγετική του θέση επενδύοντας σε κορυφαία δίκτυα. Στη σταθερή, το δίκτυο FTTH επεκτάθηκε περαιτέρω, φτάνοντας σε 1,7 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζουμε απρόσκοπτα την υλοποίηση FTTH προσφέροντας στους πελάτες μας κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας. Στην κινητή, διατηρήσαμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, καθώς η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπέρασε το 99%. Το δίκτυό μας είναι ένα από τα μόλις τρία δίκτυα κινητής παγκοσμίως με πιστοποίηση «Best in Test» για δέκατη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε κορυφαία ποιότητα δικτύου και άριστη εμπειρία πελάτη.

Καθώς προχωράμε στο 2025, συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στα επιτεύγματά μας, στοχεύοντας σε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξής μας τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ένα νέο όραμα για τον ΟΤΕ, να γίνουμε ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς τις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους που καθορίζουν την πορεία μας προς το μέλλον και θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερη αξία για τους μετόχους μας».

Προοπτικές

Συνεπής με τη στρατηγική του, το 2025 ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε προηγμένα δίκτυα, ενισχύοντας την τεχνολογική του υπεροχή. Η Εταιρεία στοχεύει να καλύψει με δίκτυο FTTH περίπου 2,1 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου 5G Stand-Alone (SA). Ταυτόχρονα, παραμένει προσηλωμένη στην άριστη εμπειρία πελάτη επενδύοντας σε ψηφιακές υπηρεσίες και σημεία επαφής, αλλά και στον μετασχηματισμό των λειτουργιών της.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυναμική της αγοράς, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία το 2025: Στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, θα αξιοποιήσει πρωτοβουλίες όπως το κουπόνι Gigabit και το κουπόνι Smart Readiness με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω τη διείσδυση των υπηρεσιών FTTH. Τις ευρυζωνικές υπηρεσίες αναμένεται να επηρεάσει θετικά και η υπηρεσία FWA, που λανσαρίστηκε πρόσφατα. Στην τηλεόραση, η συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου με τη NOVA θα συνεχίσει να ενισχύει τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, ενώ η πρόσφατη νομοθεσία κατά της πειρατείας αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη. Ο ΟΤΕ επεκτείνει την πελατειακή του βάση ενισχύοντας ταυτόχρονα το μηνιαίο μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU). Στην κινητή, η μεγάλη πελατειακή βάση της καρτοκινητής και οι πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, παρέχουν περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης. Η θετική δυναμική στη συνδρομητική βάση συμβολαίων που αναμένεται να συνεχιστεί το 2025, καθώς και πρόσφατες πρωτοβουλίες στην καρτοκινητή αναμένεται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της κινητής. Στον τομέα ICT, ο ΟΤΕ, ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τη σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στις υπηρεσίες χονδρικής, o ΟΤΕ εκτιμά πως οι προκλήσεις θα συνεχιστούν. Η συμφωνία εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών και την αξιοποίηση των επενδύσεων.

Στόχοι 2025

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €460 εκατ. περίπου συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ταμειακών αναγκών της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πώληση της.

Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2025 αναμένεται να κυμανθούν από €610 εκατ. έως €620 εκατ., καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH.

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE αναμένει αύξηση του EBITDA στην Ελλάδα κατά περίπου 2%, υποστηριζόμενo από ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς τομείς, όπως κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση, σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση κόστους σε διάφορους τομείς.





