Boeing: Σχεδιάζει νέα αεροσκάφη στενής ατράκτου - Θα αντικαταστήσουν τα 737 MAX

Σε μία προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος έναντι της ανταγωνίστριας Airbus, ύστερα από πολλά προβλήματα ασφαλείας και από αμφισβητήσεις ποιότητας, η Boeing αποφάσισε να κατασκευάσει νέα αεροσκάφη στενής ατράκτου, που θα αντικαταστήσουν τα 737 MAX.

Στις αρχές του έτους, ο διευθύνων σύμβουλος Κέλι Όρτμπεργκ συναντήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με στελέχη της Rolls-Royce Holdings, όπως είπαν δύο από τις πηγές, όπου συζήτησαν για νέο κινητήρα του αεροσκάφους. Ο Όρτμπεργκ διόρισε επίσης νέο επικεφαλής προϊόντων στη μονάδα εμπορικών αεροπλάνων της Boeing, ο οποίος προηγουμένως είχε αναπτύξει νέο τύπο αεροσκάφους.

Η Boeing έχει επίσης σχεδιάσει το πιλοτήριο ενός νέου αεροσκάφους στενής ατράκτου, σύμφωνα με άτομο ενήμερο για τα σχέδια. Το νέο αυτό αεροσκάφος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και τα σχέδια εξακολουθούν να διαμορφώνονται.

Τα σχέδια σηματοδοτούν μια αλλαγή πορείας για την εταιρεία, η οποία είχε αφήσει σε δεύτερη μοίρα την ανάπτυξη νέων μοντέλων, ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί πολλαπλές προκλήσεις. Αποτελούν επίσης ένδειξη ότι η Boeing ποντάρει σε έναν καινοτόμο σχεδιασμό, ικανό να στηρίξει την επιχείρησή της για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο Όρτμπεργκ δεν έχει δημοσίως ανακοινώσει λεπτομέρειες για διάδοχο του 737. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι προτεραιότητές του είναι η επίλυση χρόνιων προβλημάτων ποιότητας και παραγωγής, καθώς και η ενίσχυση του ισολογισμού. Σε πρόσφατο συνέδριο επενδυτών, ο ίδιος ανέφερε ότι η εταιρεία θέλει να ολοκληρώσει διάφορα τρέχοντα έργα, τα οποία «θα απελευθερώσουν σημαντικά κεφάλαια για να επικεντρωθούμε στο τι έρχεται μετά».

Σε ανακοίνωσή της, η Boeing τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στο σχέδιο ανάκαμψης, που περιλαμβάνει την εκτέλεση ανεκτέλεστων παραγγελιών περίπου 6.000 εμπορικών αεροσκαφών και την πιστοποίηση ήδη ανακοινωμένων μοντέλων.

«Η ομάδα μας αξιολογεί την αγορά, αναπτύσσει βασικές τεχνολογίες και βελτιώνει τις οικονομικές μας επιδόσεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα για ένα νέο προϊόν», πρόσθεσε η εταιρεία.

Τα δύο θανατηφόρα δυστυχήματα και οι συνέπειες

Τα προγράμματα ανάπτυξης αεροσκαφών της Boeing δυσκολεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Το 737 MAX μπήκε σε εμπορική υπηρεσία τον Μάιο του 2017. Δύο θανατηφόρα δυστυχήματα οδήγησαν σε παγκόσμια καθήλωση του στόλου το 2019 και σε καθυστερήσεις δύο νέων παραλλαγών. Αργότερα, η εταιρεία εγκατέλειψε τα σχέδια για νέο αεροσκάφος μεσαίου μεγέθους που είχε διαφημίσει. Παραμένει επίσης χρόνια πίσω στην αναβάθμιση του Boeing 777.

Τα δυστυχήματα και άλλα ζητήματα ασφάλειας κλόνισαν την εμπιστοσύνη των πελατών, προκάλεσαν ανατροπές στη διοίκηση και αυστηρότερους ελέγχους από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ενώ η Boeing πάλευε, η Airbus εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία αεροπλάνων παγκοσμίως με βάση τις παραδόσεις και το ανεκτέλεστο βιβλίο παραγγελιών.

Παρότι ξεκίνησε την παραγωγή περίπου 20 χρόνια αργότερα από την Boeing, οι παραδόσεις των αεροσκαφών στενής ατράκτου A320 έχουν φτάσει εκείνες των 737.

Τα κέρδη της Airbus της αποφέρουν δισεκατομμύρια για να επενδύσει στο δικό της επόμενης γενιάς αεροσκάφος στενής ατράκτου, το οποίο σχεδιάζει να παραδώσει στα τέλη της δεκαετίας του 2030.

Ο προηγούμενος CEO της Boeing, Ντέιβ Κάλχουν, είχε εξετάσει την αναβίωση ενός προγράμματος για αεροσκάφος μεσαίου μεγέθους που θα αντικαθιστούσε σταδιακά την οικογένεια 737 και είχε συζητήσει την ιδέα με πελάτες. Τα φιλόδοξα αυτά σχέδια έμειναν στο περιθώριο μετά την έκρηξη μίας πόρτας την ώρα της πτήσης, που αποκάλυψε επίμονα προβλήματα παραγωγής και οδήγησε στην αποχώρησή του το 2024.

Παραδοσιακά η Boeing προαναγγέλλει αναπτυξιακά σχέδια χρόνια πριν, ώστε να δελεάσει αεροπορικές εταιρείες, να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από προμηθευτές και να κερδίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Ο Όρτμπεργκ, που ηγείται της Boeing για λίγο παραπάνω από έναν χρόνο, φαίνεται να έχει στραμμένο το βλέμμα στο επόμενο μεγάλο βήμα.

Η ανάπτυξη ενός ολοκαίνουριου αεροσκάφους, γνωστού ως “καθαρού σχεδίου” (clean-sheet design), μπορεί να διαρκέσει πάνω από μια δεκαετία και να κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Οι κατασκευαστές συνήθως αναζητούν τουλάχιστον 15% βελτίωση στην κατανάλωση καυσίμου πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν σε ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα. Αυτό θα μπορούσε να προέλθει από νέα αρχιτεκτονική κινητήρων, ελαφρύτερα υλικά ή ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο.

Τον Φεβρουάριο, ο Όρτμπεργκ επισκέφτηκε το εργοστάσιο της Rolls-Royce στο Ντέρμπι της Αγγλίας, όπου συναντήθηκε με τον CEO Τουφάν Εργκινμπιλγκίτς. Η Boeing άκουσε την πρόταση της εταιρείας για παροχή κινητήρων στο νέο αεροσκάφος στενής ατράκτου.

«Φιλοξενήσαμε την ηγεσία της Boeing στο Ντέρμπι για να συζητήσουμε σχετικά με τα στενής ατράκτου αεροσκάφη φέτος», είπε ο Εργκινμπιλγκίτς, σύμφωνα με πρακτικά επενδυτικής εκδήλωσης του Σεπτεμβρίου που είδε η Wall Street Journal. «Αυτό θα σας δώσει μια εικόνα για το πού βρίσκονται οι συζητήσεις».

Η Rolls-Royce, που άρχισε δοκιμές του νεότερου πρωτότυπου κινητήρα της το 2023, δεν έχει ακόμα πελάτη για την τεχνολογία. Ο νέος κινητήρας μπορεί να προσφέρει έως και 10% εξοικονόμηση καυσίμου σε σχέση με τους σημερινούς κινητήρες του Airbus A320neo και έως 20% σε συνδυασμό με άλλες βελτιώσεις στο νέο πλαίσιο, ανέφερε ο CEO.

Σε ξεχωριστή εκδήλωση, ο ίδιος είπε ότι η εταιρεία θα χρειαστεί συνεργάτη για την παραγωγή των κινητήρων και ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει παραδόσεις από το 2035, πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα της Airbus για το δικό της νέο μοντέλο.

Μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη Rolls-Royce θα αποτελούσε μεγάλη αλλαγή για τη Boeing, που για περίπου 40 χρόνια χρησιμοποιούσε κινητήρες της CFM International, κοινοπραξία GE Aerospace και Safran, στα 737. Το πρώτο 737 έκανε ντεμπούτο τη δεκαετία του 1960.

Τον Απρίλιο, η Boeing άλλαξε τον προσανατολισμό ενός προγράμματος με τη NASA που στόχευε σε ένα ριζικά νέο και πιο «πράσινο» αεροσκάφος, γνωστό ως X-66. Αντ’ αυτού, η εταιρεία ανακατεύθυνε την προσπάθεια στη σχεδίαση ενός ελαφρύτερου και πιο αεροδυναμικού φτερού για νέο αεροσκάφος.

Τον Μάιο, ο Όρτμπεργκ προήγαγε τον Μπράιαν Γιούτκο, επικεφαλής της θυγατρικής Wisk Aero (ιπτάμενα ταξί), σε ρόλο επικεφαλής ανάπτυξης προϊόντων στο εμπορικό τμήμα της Boeing. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει και την εποπτεία οποιουδήποτε διαδόχου της οικογένειας 737.

Στελέχη της Boeing έχουν δηλώσει ότι οι τεχνολογίες της Wisk θα είναι κρίσιμες για τον σχεδιασμό μελλοντικών πιλοτηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του επόμενου αεροσκάφους.

Ο Όρτμπεργκ έχει προσπαθήσει να πείσει πελάτες και κοινό ότι η Boeing μπορεί να ξεπεράσει τις προκλήσεις της. Αυτό αντανακλάται και σε δηλώσεις αεροπορικών, όπως της Ryanair—ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Boeing αλλά συχνά και επικριτής της.

«Η Boeing κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή, τα αεροσκάφη παραδίδονται νωρίτερα, η ποιότητα είναι άριστη», δήλωσε τον Αύγουστο ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία του άρχισε να αποσύρει μηχανικούς που είχε τοποθετήσει στα εργοστάσια της Boeing για εποπτεία.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), που θα πρέπει να εγκρίνει το νέο αεροσκάφος, χαλαρώνει τον αυστηρό έλεγχο στις παραδόσεις και την παραγωγή. Οι ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται συγκρατημένα ικανοποιημένες με τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής.

Ωστόσο, η Boeing εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά βραχυπρόθεσμα εμπόδια. Δύο νέα μοντέλα 737 MAX δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί. Η εταιρεία είναι περίπου έξι χρόνια πίσω στο πρόγραμμα για το αναβαθμισμένο 777X, ένα αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων.

