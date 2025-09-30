Η αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός Exxon Mobil θα απολύσει 2.000 εργαζομένους παγκοσμίως στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τρίτη, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμη κύμα απολύσεων στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φέτος.

Οι περικοπές αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% έως 4% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας και αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας βελτίωσης της αποδοτικότητας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ένα σημείωμα του διευθύνοντος συμβούλου Darren Woods προς τους υπαλλήλους.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων της μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Pioneer Natural Resources το 2024, αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η εταιρεία αποκάλυψε σε μια ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει σε περικοπές περίπου 400 θέσεων εργασίας στο Τέξας.

«Έχουμε διαπιστώσει την αξία της συγκέντρωσης των ανθρώπων στον ίδιο χώρο... ευθυγραμμίζουμε την παγκόσμια παρουσία μας με το μοντέλο λειτουργίας μας και συγκεντρώνουμε τις ομάδες μας», ανέφερε η Exxon Mobil σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, η καναδική εταιρεία παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου Imperial Oil, στην οποία η Exxon είναι σημαντικός μέτοχος, ανακοίνωσε σχέδια για περικοπή του 20% του εργατικού δυναμικού της και κλείσιμο των δραστηριοτήτων της στο Κάλγκαρι.

Οι παγκόσμιοι κολοσσοί του κλάδου της ενέργειας έχουν ανακοινώσει χιλιάδες απολύσεις φέτος, καθώς ο τομέας αντιμετωπίζει χαμηλότερες τιμές αργού πετρελαίου και ταχεία ενοποίηση.

Η Chevron σχεδιάζει να απολύσει το 15% έως 20% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, ενώ η BP έχει δηλώσει ότι θα μειώσει περισσότερο από το 5% των θέσεων εργασίας της και η ConocoPhillips έχει ανακοινώσει ότι θα μειώσει το 20% έως 25% των θέσεων εργασίας της.

Οι θέσεις εργασίας στον τομέα της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4.700 τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αγοράς εργασίας του Τέξας.

Τα επίπεδα δραστηριότητας στις βασικές παραγωγικές πολιτείες των ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και το Νέο Μεξικό, μειώθηκαν ελαφρώς το τρίτο τρίμηνο, με αρκετά στελέχη του κλάδου να αναφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στις επενδυτικές αποφάσεις ως αντίδραση στην αστάθεια των τιμών, σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας.

Η Exxon απασχολούσε 61.000 άτομα παγκοσμίως στο τέλος του 2024.

