Συζητήσεις συνεργασίας μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και του ομίλου Motor Oil, στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής περαιτέρω ανάπτυξης της ισχυρής θέσης που κατέχει η θυγατρική μας εταιρεία ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, εξετάζονται συνεχώς διάφορες επιλογές και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με διάφορους Ομίλους, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου Motor Oil. Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού».

Από την πλευρά της η Motor Oil αναφέρει: «Με γνώμονα την ανάπτυξη των εργασιών της και την εξεύρεση συνεργιών, διερευνά σε συνεχή βάση τις δυνατότητες με την προοπτική συνεργασίας με διάφορους ομίλους, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον οποίο συνεργάζεται ήδη μέσω της εταιρείας ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Α.Ε.».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

