Την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλους τους εισαγωγείς στην Ευρώπη κατέλαβε η Citroen στην χώρα μας, πετυχαίνοντας το 2024 μερίδιο αγοράς 5,4%, με 7.951 ταξινομήσεις επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων. Πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο ήταν το C3 προηγούμενης γενιάς, μολονότι ήταν σε φάση αντικατάστασης. Με 4.904 ταξινομήσεις βρέθηκε στο σύνολο της χρονιάς στη δεύτερη θέση στην κατηγορία του κατακτώντας μερίδιο αγοράς 14,5%.

Πολύ καλή ήταν και η εμπορική πορεία των επαγγελματικών μοντέλων, με το C3Van να βρίσκεται στην πρώτη θέση στην κατηγορία του με 308 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 63,9% και το Citroen Jumpy στην τρίτη θέση στην κατηγορία του με μερίδιο αγοράς 14,2%.

Στο σύνολο των 29 αγορών της Ευρώπης, η Citroen στην Ελλάδα το 2024 κατέλαβε την δεύτερη θέση σε μερίδιο αγοράς, ακολουθώντας την αγορά της Γαλλίας στο σύνολο επιβατικών και επαγγελματικών.

Φέτος η γαλλική μάρκα πρόκειται να λανσάρει τα περισσότερα νέα μοντέλα στην ιστορία της. Μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο λανσάρισμα του νέου Citroen C3, ακολουθούν στην αρχή της χρονιάς τα νέα C4 και C4X, το C3 Aircross και στο τέλος της χρονιάς το νέο C5 Aircross.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

