H Πειραιώς προχωρά σε αποκλειστικές συζητήσεις με τη CVC σχετικά με την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 3ης Φεβρουαρίου 2025, η Piraeus Financial Holdings (εφεξής η «Πειραιώς») ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners’ Fund VII (εφεξής «CVC») να προχωρήσουν σε αποκλειστικές συζητήσεις σχετικά με την ενδεχόμενη απόκτηση από την Πειραιώς ποσοστού 70% στην Εθνική Ασφαλιστική έναντι €469 εκατ. (η «Ενδεχόμενη Συναλλαγή»).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής, η Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, δημιουργώντας σημαντικά υψηλότερη αξία για τους μετόχους της.

Βάσει των ανωτέρω, η proforma επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 150 μονάδες βάσης έναντι του Σεπτεμβρίου 2024. Η επίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε δείκτη κεφαλαίων με ικανοποιητικό κεφαλαιακό απόθεμα έναντι του επιπέδου Pillar 2 Guidance άνω των 200 μονάδων βάσης.

H Πειραιώς προτίθεται να επιδιώξει το ενδεχόμενο υιοθέτησης του εποπτικού μηχανισμού Danish Compromise, σε σχέση με την εποπτική μεταχείριση της σκοπούμενης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, χειρισμός ο οποίος, εάν επιτευχθεί, θα μειώσει την κεφαλαιακή επίπτωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής σε λιγότερο από 100 μονάδες βάσης.

«Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, διαθέτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, με μερίδιο αγοράς περίπου 14% (17% στις ασφαλίσεις ζωής και 11% στους γενικούς κλάδους) και €0,8 δισ. ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2023. Το συνολικό ενεργητικό της διαμορφώθηκε σε €4 δισ. και το μετοχικό κεφάλαιο σε €0,4 δισ. το 2023. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περίπου €100 εκατ. το 2023. Το δίκτυο πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και απαρτίζονταν το 2023 από περίπου 130 Γραφεία Δικτύου Πωλήσεων με περισσότερους από 1,6 χιλ. Ασφαλιστικούς Πράκτορες, 1,1 χιλ. Συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά Πρακτορεία και περίπου 135 Συνεργαζόμενους Μεσίτες Ασφαλίσεων, υποστηριζόμενο και από δίκτυο 6 καταστημάτων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στην Ενδεχόμενη Συναλλαγή για την Πειραιώς ενεργούν, η UBS Europe SE ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Milliman ως αναλογιστικός σύμβουλος, και οι Milbank LLP και Μωράτης Πασσάς ως διεθνής και εγχώριος νομικός σύμβουλος της Πειραιώς αντίστοιχα.

«Η Πειραιώς θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εφόσον ανακύψει νέο ανακοινώσιμο γεγονός», καταλήγει η ανακοίνωση.

