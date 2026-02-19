Η Airbus, η οποία εκπροσωπεί τη Γερμανία και την Ισπανία στο πρόγραμμα Scaf, θα υποστηρίξει λύση δύο μαχητικών αεροσκαφών «αν το απαιτήσουν οι πελάτες» και «θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο», δήλωσε ο επικεφαλής της Γκιγιόμ Φορί.

«Αν το απαιτήσουν οι πελάτες μας, θα υποστηρίξουμε μία διττή λύση και δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο», δήλωσε ο Γκιγιόμ Φορί κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η εμπλοκή γύρω από έναν μοναδικό πυλώνα δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρο το μέλλον» του προγράμματος Scaf, πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, το ισπανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η Ισπανία παραμένει «πλήρως προσηλωμένη» στο Scaf (Système de combat aérien du futur) παρά τις επιφυλάξεις που επέλεξε να εκφράσει δημόσια ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, για το γαλλο-γερμανο-ισπανικό αμυντικό πρόγραμμα.

«Η χώρα μας παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο πρόγραμμα, με βάση τις αρχές που τέθηκαν από τις χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία) στην συμφωνία-πλαίσιο η οποία υπεγράφη τον Ιούνιο 2019», αναφέρεται στην σύντομη γραπτή απάντηση που έδωσε το υπουργείο σε ερώτηση του AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

