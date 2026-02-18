Η eBay εξαγοράζει την Depop έναντι $1,2 δισ. – Ισχυρές προβλέψεις για τα έσοδα α' τριμήνου

Η eBay προέβλεψε την Τετάρτη έσοδα πρώτου τριμήνου υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street και ανακοίνωσε την εξαγορά της πλατφόρμας μόδας Depop από την Etsy έναντι σχεδόν 1,2 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχυθεί κατά 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η εταιρεία έχει δώσει έμφαση σε εξειδικευμένες κατηγορίες, όπως τα είδη πολυτελείας και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για το πρώτο τρίμηνο, η eBay εκτιμά ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν μεταξύ 3 και 3,05 δισ. δολαρίων, έναντι μέσης πρόβλεψης αναλυτών για 2,80 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η Depop εμφανίζει «ισχυρή δυναμική» στον κλάδο της μεταχειρισμένης μόδας, γεγονός που, όπως αναφέρει η εταιρεία, θα ενισχύσει τη διείσδυση της eBay σε νεότερους καταναλωτές και θα διευρύνει την παρουσία της σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς μεταπώλησης.

Οι μετοχές της eBay κατέγραψαν άνοδο 40% την περασμένη χρονιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.