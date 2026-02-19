Nestle: Mείωση κερδοφορίας και πωλήσεων το 2025

Η Nestlé ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις της για το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν σε 89,49 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, σημειώνοντας μείωση 2% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 17% σε ετήσια βάση στα 9 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μειώθηκαν κατά 16,3% στα 3,51 ελβετικά φράγκα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nestlé πρότεινε αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή για το 2025 στα 3,10 ελβετικά φράγκα. Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει η οργανική ανάπτυξη το 2026 να κυμανθεί μεταξύ 3% και 4%.

