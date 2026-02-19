Η Airbus ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα έσοδά της στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 25,98 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα ετήσια έσοδα διαμορφώθηκαν στα 73,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6%. Το EBIT αυξήθηκε κατά 4% στο τέταρτο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 2,72 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 7% στα 3,27 ευρώ. Η Airbus δήλωσε ότι στοχεύει να παραδώσει περίπου 870 αεροσκάφη φέτος.
