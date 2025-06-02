AEGEAN: Σταθερά προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον στις αερομεταφορές

Η AEGEAN ενισχύει συστηματικά τη δέσμευσή της για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας στις αερομεταφορές, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας. Με έμφαση στον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την υπεύθυνη ανάπτυξη, ενσωματώνει διαχρονικά τη βιωσιμότητα ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, επιδιώκοντας ένα πιο αποδοτικό και περιβαλλοντικά ισορροπημένο μέλλον για τον κλάδο.

Στόλος νέας γενιάς με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η ανανέωση του στόλου της εταιρείας αποτελεί τη μεγαλύτερη εν εξελίξει επένδυση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Τα νέα Airbus A320neo/A321neo ενσωματώνουν κινητήρες υψηλής απόδοσης, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά 19-23% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Tο συνολικό μέγεθος της παραγγελίας σε Airbus 320/321 neo φτάνει τα 60, ενώ τα ελικοφόρα ATR που αντικαθιστούν τα Q400, προσφέρουν μείωση των εκπομπών κατά 25-30%. Η πιο πρόσφατη προσθήκη ATR παρέχει επιπλέον 3-5% εξοικονόμηση καυσίμου. Η επιλογή αυτών των αεροσκαφών δεν βασίστηκε μόνο στις ανάγκες του δικτύου, αλλά και στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Υποδομές με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα

Η AEGEAN δεν περιορίζεται μόνο στον αέρα. Στο έδαφος, έχει επενδύσει σε ένα από τα πιο σύγχρονα έργα υποδομής στον κλάδο, ολοκληρώνοντας τη νέα τεχνική της βάση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μια επένδυση ύψους 140 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το πρώτο «πράσινο» hangar στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, συνολικής έκτασης 35.000 τ.μ., το οποίο λειτουργεί ως κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και εκπαίδευσης πληρωμάτων. Στο πλαίσιο της ενεργειακής του αναβάθμισης, η οροφή των εγκαταστάσεων έχει επενδυθεί με 5.238 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 3 MW, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε οροφή στη χώρα. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας φτάνει τις 4,5 GWh, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της βάσης και ενισχύοντας ουσιαστικά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Πρωτοπόρος στη Χρήση Βιώσιμων Καυσίμων (SAF)

Η υποχρεωτική χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων SAF που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025 φαίνεται να μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO₂, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, η AEGEAN, πρωτοπόρος και σε αυτό, είχε ήδη αναγνωρίσει τη σημασία της βιωσιμότητας και είχε προχωρήσει στη χρήση SAF πολύ πριν από την επιβολή αυτής της υποχρέωσης. Από το 2021, η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση με μείγμα SAF στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2022, ξεκίνησε το πρώτο συστηματικό πρόγραμμα χρήσης SAF, καλύπτοντας όλες τις πτήσεις από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Το 2024, η εταιρεία επεκτάθηκε και σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως το Όσλο, τη Στοκχόλμη, το Λονδίνο, τη Λυών, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Έτσι, αν και η χρήση SAF είναι πλέον υποχρεωτική για όλους, η AEGEAN είχε ήδη υιοθετήσει αυτήν την καινοτόμο πρακτική αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Καθημερινές εφαρμογές κυκλικής οικονομίας

Πέρα από τις μεγάλες επενδύσεις, η AEGEAN υλοποιεί και μικρές πρακτικές που συσσωρευτικά παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης στολών πληρωμάτων και εσωτερικών υλικών των αεροσκαφών (μοκέτες, δέρματα καθισμάτων, ζώνες ασφαλείας) αξιοποιεί υλικά για τη δημιουργία νέων χρηστικών προϊόντων. Συνεργαζόμενη με κοινωνικές επιχειρήσεις όπως η Fabric Republic και η Artpeckers, η εταιρεία έχει καταφέρει να αποτρέψει την έκλυση δεκάδων χιλιάδων κιλών CO₂, μόνο μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Παράλληλα, η ανακύκλωση ρουχισμού από εργαζόμενους, καθώς και η αναθεώρηση του in-flight service με κατάργηση πλαστικών μιας χρήσης, εντάσσονται στην ίδια φιλοσοφία.

Εθελοντισμός και περιβαλλοντική δράση από την ομάδα εργαζομένων Team AEGEAN

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα της AEGEAN επεκτείνεται και πέρα από την επιχειρησιακή της λειτουργία, με στοχευμένες εθελοντικές δράσεις που υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της, μέσω της εθελοντικής ομάδας εργαζομένων team AEGEAN. Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες όπως δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί φυσικών περιοχών, ακτών και λιμνών, καθώς και δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας. Οι ενέργειες αυτές δεν έχουν μόνο άμεσο περιβαλλοντικό όφελος, αλλά ενισχύουν και την περιβαλλοντική συνείδηση, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ενεργής συμμετοχής και υπευθυνότητας. Μέσα από τη συλλογική δράση, η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κοινή προσπάθεια, που ξεκινά από τους ίδιους τους ανθρώπους της και επεκτείνεται στην κοινωνία.

Σταθερή επένδυση σε ένα πιο υπεύθυνο αύριο

Σε έναν κλάδο όπου η μετάβαση απαιτεί συνέπεια, καινοτομία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η AEGEAN επιλέγει να προχωρά με σταθερά και ουσιαστικά βήματα. Από τον εκσυγχρονισμό του στόλου και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων, έως την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της σε περιβαλλοντικές δράσεις, η εταιρεία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπεύθυνης ανάπτυξης. Με επίκεντρο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου, συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις αερομεταφορές και την κοινωνία συνολικά.