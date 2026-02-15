ΑΔΜΗΕ: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές και την αγορά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ δημιουργεί προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών διασυνδέσεων τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Νέα σελίδα για τον ΑΔΜΗΕ ανοίγει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ που μπήκε στη γραμμή εκκίνησης την προηγούμενη εβδομάδα. Η αύξηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ με νέες διασυνδέσεις, διεθνείς και εγχώριες, που μπορούν να συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρισμού.

Πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, έως το 2030, ανέρχονται σε περίπου 6,5 δισ. ευρώ ενώ μέχρι το 2034 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 8 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Β.Αιγαίου καθώς και η ενίσχυση των διασυνδέσεων με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία με την προσθήκη νέων καλωδιακών συνδέσεων δίπλα στις υφιστάμενες.

Οι διασυνδέσεις των νησιών μειώνουν το κόστος για τους καταναλωτές καθώς περιορίζουν τη δαπάνη για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, που καλύπτουν κατά κύριο λόγο το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών. Ενώ οι διεθνείς διασυνδέσεις αυξάνουν τον ανταγωνισμό και τις δυνατότητες για εξαγωγές ρεύματος, συνεπώς ωφελούν επίσης συνολικά τη χώρα.

Την έναρξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σηματοδοτεί η έγκριση που δόθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΑΔΜΗΕ, την περασμένη εβδομάδα.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα είναι η διατήρηση της παρούσης μετοχικής ισορροπίας, δηλαδή το Δημόσιο άμεσα και έμμεσα θα διατηρήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των μετοχών (51 %) ενώ η κινεζική State Grid το 24 %.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές;

-Πέρα από τη χρηματοοικονομική στήριξη, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης και όλων των μετόχων στο σχεδιασμό του Διαχειριστή ως φορέα στρατηγικών επενδύσεων για την ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

-Η αύξηση θα ενισχύσει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια του ΑΔΜΗΕ, προσφέροντας κεφαλαιακή επάρκεια για την ταχεία δρομολόγηση νευραλγικών υποδομών, διευρύνοντας τα περιθώρια τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους και μειώνοντας τα κόστη τόσο για τον ίδιο Διαχειριστή όσο και για τους καταναλωτές.

-Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ σήμερα προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ και θα αυξάνεται όσο προχωρούν τα έργα υποδομής που υλοποιεί. Η μέση σταθμισμένη απόδοση των κεφαλαίων (WACC) για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο ανέρχεται σε 7,45%.

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται απόφαση της ρυθμιστικής αρχής για τον καθορισμό του εσόδου και του WACC για την περίοδο 2026-2029.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

