Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την απώλεια ενός υπερσύγχρονου drone παρακολούθησης αξίας 238 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν

Το drone MQ-4C Triton εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα συστήματα παρακολούθησης κατά τη διάρκεια μιας αποστολής πάνω από τον Περσικό Κόλπο. Το ακριβές σημείο της συντριβής δεν έχει αποκαλυφθεί.

Σχεδιασμένο για αποστολές θαλάσσιας αναγνώρισης και επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου και μεγάλης διάρκειας, το συγκεκριμένο drone θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο δυναμικό των ΗΠΑ.

Το Πολεμικό Ναυτικό χαρακτήρισε το συμβάν ως σοβαρό ατύχημα, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τη λέξη «κατάρριψη» για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας (OPSEC).

Ιρανικές πηγές και αναλυτές ισχυρίζονται ότι το drone καταρρίφθηκε από την ιρανική αεράμυνα, καθώς φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο τους κατά την επιστροφή του.

Η κατασκευάστρια εταιρεία Northrop Grumman αποκαλεί το Triton ως «το κορυφαίο μη επανδρωμένο αεροσκάφος ναυτικής νοημοσύνης, επιτήρησης, αναγνώρισης και στόχευσης στον κόσμο».

Τροφοδοτούμενο από κινητήρα τζετ και με εμβέλεια 8.500 μιλίων, το MQ-4C μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες.

Το drone είναι ένα από τα σπανιότερα αεροσκάφη στον στόλο του ναυτικού –η Northrop Grumman αναφέρει ότι έχει κατασκευάσει μόλις 20 από αυτά– και επίσης ένα από τα πιο ακριβά, με κόστος περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο της τιμής ενός stealth μαχητικού αεροσκάφους F-35C.

Δείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.