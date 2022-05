Μια δασική πυρκαγιά που καίει εδώ και 40 ημέρες στο Νέο Μεξικό θεωρείται από σήμερα ως η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία αυτής της Πολιτείας. Εξαιτίας της εξάπλωσής της εκκενώθηκαν ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο καθώς και χωριά στα βουνά που πλήττονται από την ξηρασία, στα ανατολικά της Σάντα Φε.

Λόγω των ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν, η πυρκαγιά έχει κάψει μια έκταση ίση σχεδόν με εκείνη του Λος Άντζελες, ενώ κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτίρια στην οροσειρά Σάνγκρε ντι Κρίστο.

Οι κάτοικοι του χιονοδρομικού θερέτρου Σιπάπου και των κοινοτήτων σε απόσταση 21 χιλιομέτρων νοτίως του Τάος έλαβαν την εντολή, αργά το βράδυ της Κυριακής, να απομακρυνθούν αφού οι φλόγες πλησιάζουν στον δρυμό Πέκος Γουάιλντερνες.

