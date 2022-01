Εφιαλτικές ώρες έζησε ζευγάρι στο Σίδνει της Αυστραλίας, όταν είδε όλα τα χρήματα που αποταμίευε μια ζωή προκειμένου να αγοράσει ένα σπίτι, να εξαφανίζονται από τον τραπεζικό του λογαριασμό έπειτα από διαδικτυακή απάτη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, H Κάσι και ο Ντένις Αβίλ ήταν στα τελευταία στάδια της αγοράς του νέου τους σπιτιού όταν έλαβαν ένα email που φαινόταν ότι ήταν από τον δικηγόρο τους.

Το email ζητούσε από το ζευγάρι να μεταφέρει 1,1 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό τραπέζης για να οριστικοποιήσει την αγορά του νέου σπιτιού.

Το ζευγάρι είχε μόλις πουλήσει το σπίτι του προκειμένου να έχει στην διαθεσή του περισσότερα χρήματα για την αγορά της νέας οικείας.

«Πήγα στο υποκατάστημα και μετέφερα όλα τα χρήματά μας για να μάθω ότι επρόκειτο για κάποιου είδους λογαριασμός απάτης», περιγράφει κλαίγοντας η Κάσι.

