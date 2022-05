Ανοίγοντας το παράθυρό του στο χωριό της Πίνδου, τη Σαμαρίνα ο ήρωας του εικονογράφου/δημιουργού κόμικς, Γιώργου Κωνσταντίνου παρατηρεί ένα διαφορετικό κλίμα απ' αυτό που είχε συνηθίσει. Το δροσερό αεράκι που τον ανάγκαζε να κουβαλάει πάντα μαζί του το καλοκαίρι ένα πουλόβερ έχει αντικατασταθεί από την αποπνικτική, ζεστή και ξηρή ατμόσφαιρα. Η ξηρασία στο δάσος είναι πλέον εμφανής και τα πρόβατα που βοσκούσαν στα χωράφια και τρέφονταν από το πλούσιο γρασίδι, βρίσκουν με δυσκολία την τροφή τους. Αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Πόρβοο της Φινλανδίας, ο χαρακτήρας που έχει σχεδιάσει η εικονογράφος Κάισα Λέκα, δυσφορεί με τον φετινό χειμώνα. Βροχές με ήλιο, χιόνια, λιακάδα, περίεργες θερμοκρασίες και παγωμένους δρόμους ήταν όλα όσα αντίκριζε από το παράθυρό του όλο τον Ιανουάριο του 2022. Η εικόνα της κλιματικής αλλαγής φαίνεται από όποιο παράθυρο κι αν ανοίξει κάποιος, όπου κι αν βρίσκεται, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Τουρκία, στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η Ολλανδή εικονογράφος- δημοσιογράφος Εύα Χίλχορστ μέσα από το πρότζεκτ της «Window Comics», Climate Change before our eyes . Δεκάδες δημιουργοί κόμικς και εικονογράφοι μέσα από τα σκίτσα τους και τα κόμικς τους συναντιούνται στην διαδικτυακή πλατφόρμα Drawing the Times κι αφηγούνται ιστορίες, γύρω από την κλιματική αλλαγή και από τις επιπτώσεις της που διακρίνονται ακόμη και όταν κοιτάζουν έξω από το παράθυρό τους.

«Ξεκίνησα αυτό το πρότζεκτ μαζί με την Τζούντιθ Βανιστεντέιλ που είναι δημιουργός κόμικς και δημοσιογράφος. Εκείνη όταν ξεκινήσαμε μου είπε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα επείγον ζήτημα και θεωρεί ότι πρέπει να απευθυνθούμε στους ανθρώπους γι αυτήν φτιάχνοντας κόμικς, γιατί το μήνυμα δεν έχει μεταδοθεί ακόμη, παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες παρουσιάζουν γραφήματα, αριθμούς και στατιστικά. Επομένως, αν πεις ιστορίες σχετικές με την κλιματική αλλαγή, οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν και να συσχετιστούν περισσότερο. Αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε την κλιματική αλλαγή ως θέμα. Το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο. Είναι παντού, είναι επικίνδυνη και ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα και την επείγουσα ανάγκη που υπάρχει γι αυτό το θέμα. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από πολύ κοντά από τα σπίτια μας, τι βλέπουμε, τι συμβαίνει ήδη στο δικό μας περιβάλλον, ίσως μόνο τότε οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι παντού και επιδρά σε όλους. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το Window Comics και να ζητήσουμε από τους ανθρώπους να σχεδιάσουν τι μπορούν να δουν από τα παράθυρά τους», εξηγεί στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Εύα Χίλχορστ, συνιδρύτρια και αρχισυντάκτρια της πλατφόρμας Drawing the Times. Μέσα από αυτό το πρότζεκτ οι δημιουργοί κόμικς κλήθηκαν μέσα από τη δική τους ματιά να περιγράψουν τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, της κλιματικής κρίσης. Οι πλημμύρες στην Αυστρία, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα, η πρωτοφανής ξηρασία στο Αρντέν του Βελγίου και οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν, είναι μερικά από τα θέματα από τα οποία καταπιάνονται οι εικονογράφοι.

«Τα σχέδια και τα γραφικά είναι ένας πολύ άμεσος τρόπος για να μεταδοθεί ένα μήνυμα. Οι καλλιτέχνες μπορούν να μεταφράσουν τις ειδήσεις με οπτικό τρόπο. Πολλοί άνθρωποι όταν βλέπουν ένα μεγάλο κείμενο με πολλές λέξεις δεν έχουν όρεξη να το διαβάσουν, αλλά αν δουν μια εικόνα καταλαβαίνουν αμέσως τι έχει συμβεί. Για παράδειγμα οι καταστροφές στην Τουρκία από τις πυρκαγιές. Στο κόμικ απεικονίζονται οι πυροσβέστες και τα ζώα να τρέχουν να σωθούν από τη φωτιά. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα αίσθημα ότι πρόκειται για κάτι κακό. Είναι μια δυνατή εικόνα, ενώ εάν έπρεπε να διαβάσει κάποιος ένα κείμενο πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια για να καταλάβει τι συμβαίνει», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Χίλχορστ.

«Θεωρώ ότι οι άνθρωποι βλέποντας τι συμβαίνει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σε διαφορετικές χώρες, θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι παντού, ότι δεν πρόκειται για κάτι προσωρινό ή τυχαίο που συμβαίνει σε καθεμία χώρα ξεχωριστά, γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί κάτι για να την αντιμετωπίσουμε», σημειώνει η κ. Χίλχορστ.

Η έκθεση «Window Comics» φιλοξενήθηκε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στο πλαίσιο του Comidom Con Athens που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα.

Το Drawing the Times που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 είναι μια πλατφόρμα όπου δημοσιογράφοι και σκιτσογράφοι σε όλο τον κόσμο δημοσιεύουν έργα που ενημερώνουν, διασκεδάζουν, τους αναγνώστες θίγοντας θέματα της παγκόσμιας σφαίρας και τοπικές ιστορίες.

Μπορούν να είναι ιστορίες σε μορφή κόμικ, ρεπορτάζ, ζωντανά σκίτσα, γραφήματα, κινούμενα σχέδια και πολλά άλλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις