Η Ουκρανία εδώ και 13 ημέρες βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς η Ρωσία την πολιορκεί. Δεκάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως επίσης και χιλιάδες στρατιώτες.

Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον πόλεμο συγκλονίζουν. Πόλεις βομβαρδισμένες, σπίτια κατεστραμμένα... Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι Ουκρανοί δεν χάνουν την ελπίδα τους, παρόλο που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τον απόλυτο τρόμο έζησε και μια οικογένεια που προσπάθησε να φύγει από την πόλη. Όπως φαίνεται σε βίντεο, Ουκρανοί στρατιώτες τους σταμάτησαν, τους έβγαλαν από το αυτοκίνητο και άρχισαν να τους κάνουν έλεγχο.

Ωστόσο, το σκηνικό γρήγορα άλλαξε, καθώς ένας από τους στρατιώτες τράβηξε μια από τις κοπέλες που ήταν στο αυτοκίνητο, κατέβασε τη μάσκα του και αποκαλύφθηκε πως ήταν ο φίλος της.

Ο στρατιώτης έβγαλε ένα δαχτυλίδι και μια ανθοδέσμη και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, η οποία τον κοιτούσε με συγκίνηση.

