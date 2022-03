Εξώφυλλο στο περιοδικό New Yorker έγινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος απεικονίζεται να είναι μόνος του ντυμένος με στρατιωτικά και αλεξίσφαιρο, να κρατά την ουκρανική σημαία και να έχιε στραμμένο το βλέμμα του προς τη Δύση.

Inside this week’s issue of The New Yorker: https://t.co/0OmP9Ct6J8 pic.twitter.com/Cx1dUs4etv