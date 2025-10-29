28η Οκτωβρίου 1940: Οι κυβερνήσεις της κατοχικής Ελλάδας

Στην 28η Οκτωβρίου θυμόμαστε το «Όχι» αλλά πίσω από την ηρωική αφήγηση του 1940 ξεδιπλώνεται μια πιο σύνθετη ιστορία.

Η Ελλάδα της Κατοχής χωρίζεται στα τρία: την εξόριστη κυβέρνηση του Καΐρου, τις δωσίλογες κυβερνήσεις των κατακτητών στην Αθήνα και την ΠΕΕΑ, την «κυβέρνηση του Βουνού» του ΕΑΜ.

Μαζί με τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου, καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον Αντώνη Κλάψη, καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συζητάμε πώς αυτές οι παράλληλες εξουσίες διεκδίκησαν τη νομιμότητα, πώς φτάσαμε στην Απελευθέρωση και γιατί η επιστροφή της κυβέρνησης Παπανδρέου το 1944 θεωρείται η καθοριστική στιγμή που διαμόρφωσε τη μεταπολεμική Ελλάδα.

