28η Οκτωβρίου 1940: Οι δωσιλογικές κυβερνήσεις του '40

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η Ελλάδα γνώρισε και ένα άλλο πρόσωπο του πολέμου: αυτό της συνεργασίας με τον εχθρό.

Τρεις κυβερνήσεις σχηματίστηκαν στην Αθήνα υπό τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους· κυβερνήσεις χωρίς νομιμοποίηση, που λειτούργησαν μέσα σε πείνα, φόβο και διάλυση του κράτους.

Ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Αντώνης Κλάψης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εξηγούν πώς λειτούργησαν οι προδοτικές αυτές κυβερνήσεις, ποια ήταν τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους και πώς η Ελλάδα οδηγήθηκε, μέσα από διχασμούς και αντίσταση, στην Απελευθέρωση του 1944.

