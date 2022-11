Ζευγάρι απέκτησε δίδυμα από κατεψυγμένα έμβρυα 30 ετών

Στις 31 Οκτωβρίου, ο Φίλιπ Ρίτζγουεϊ και η σύζυγός του, Ρέιτσελ, υποδέχθηκαν τα δίδυμα μωρά τους, την Λύντια και τον Τίμοθι, τα οποία γεννήθηκαν από τα μακροβιότερα κατεψυγμένα έμβρυα, ετών 30.

Η προηγούμενη γνωστή κάτοχος του ρεκόρ ήταν η Μόλι Γκίμπσον, η οποία γεννήθηκε το 2020 από έμβρυο που είχε καταψυχθεί για σχεδόν 27 χρόνια.

Το ζευγάρι μένει στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και έχει άλλα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 8, 6, 3 και σχεδόν 2 ετών. Εκτός από τα δίδυμα, κανένα από τα άλλα παιδιά δεν έχει συλληφθεί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης ή δωρητών.

«Περίμεναν» 30 χρόνια να γεννηθούν

Τα 5 έμβρυα δημιουργήθηκαν για ένα ανώνυμο παντρεμένο ζευγάρι με εξωσωματική γονιμοποίηση και καταψύχθηκαν στις 22 Απριλίου 1992 και για σχεδόν τρεις δεκαετίες, παρέμεναν αποθηκευμένα σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία σχεδόν 200 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Τα έμβρυα φυλάσσονταν σε ένα εργαστήριο γονιμότητας μέχρι το 2007. Τότε, το ζευγάρι που τα δημιούργησε τα δώρισε στο Εθνικό Κέντρο Δωρεάς Εμβρύων στο Νόξβιλ του Τενεσί, με την ελπίδα ότι ένα άλλο ζευγάρι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.

Όταν έψαχναν για δότες, ο Φίλιπ και η Ρέιτσελ ρώτησαν το κέντρο δωρεάς για έμβρυα που ήταν δύσκολο να βρεθούν παραλήπτες για οποιονδήποτε λόγο.«Δεν ψάχναμε να πάρουμε τα έμβρυα που έχουν καταψυχθεί τον περισσότερο καιρό» δήλωσε ο Φίλιπ Ρίτζγουεϊ. «Απλώς θέλαμε αυτά που περίμεναν περισσότερο καιρό».

