Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την άφιξή του στο Μόναχο για να συμμετάσχει στην ετήσια Διάσκεψη για την Ασφάλεια, αλλά και σε συναντήσεις που σχετίζονται με την αμυντική βιομηχανία.

«Νέα μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλισθεί η κοινή μας ασφάλεια - της Ουκρανίας και της Ευρώπης», έγραψε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ. «Εχουμε ανάγκη από περισσότερη κοινή παραγωγή, περισσότερη ανθεκτικότητα, συντονισμό και αποτελεσματικότητα για το κοινό μας οικοδόμημα ασφαλείας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Today in Munich, Germany. An important day, and there will be new steps toward our shared security – that of Ukraine and Europe. On the agenda is the first joint Ukrainian-German drone production enterprise, as well as bilateral and multilateral meetings with partners.



Οπως ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί σήμερα ουκρανογερμανική εταιρεία κατασκευής drone, την Quantum Frontline Industries.

Θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ.

«Θα συμμετάσχει επίσης σε σύσκεψη του "σχήματος του Βερολίνου" μαζί με τους ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο», ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συναντηθεί επίσης σήμερα με τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.

Ο Ρεζά Παχλαβί, «κληρονόμος» του περσικού θρόνου, ζει εξόριστος στις ΗΠΑ εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Με τις πρόσφατες, πολύνεκρες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν επανήλθε στο προσκήνιο ως ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης, ετοιμάζοντας την επιστροφή του.

Η ομιλία του από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου είναι προγραμματισμένη για αύριο.

Πηγή: skai.gr

