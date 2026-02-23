Ζελένσκι στο BBC: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θα παραδώσουμε εδάφη για εκεχειρία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία θα νικήσει στον πόλεμο και αρνείται να παραχωρήσει στρατηγικά εδάφη για κατάπαυση του πυρός.

Τόνισε ότι ο Πούτιν έχει ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μόνο με ισχυρή στρατιωτική και οικονομική πίεση μπορεί να σταματήσει.

Παρά την πίεση από τον Τραμπ και τις δυσκολίες στην ασφάλεια και τον εξοπλισμό, ο Ζελένσκι παραμένει αποφασισμένος να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και να επιστρέψει όλα τα κατεχόμενα εδάφη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξακολουθεί να στέλνει μήνυμα αντίστασης σε συνέντυεξή του στο BBC. Ειδικότερα, στη συνέντυεξή του στον Jeremy Bowen το Σαββατοκύριακο στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα τερματίσει τον πόλεμο νικήτρια. Τόνισε επίσης ότι αντιτίθεται σθεναρά στο να πληρώσει η χώρα το τίμημα μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ζητά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλαδή την αποχώρηση από στρατηγικά εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει, παρά τις δεκάδες χιλιάδες απώλειες στρατιωτών.

Ο Πούτιν, είπε ο Ζελένσκι, έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η μόνη απάντηση είναι η άσκηση ισχυρής στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης για να αναγκαστεί να υποχωρήσει.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν το έχει ήδη ξεκινήσει (σ.σ. τον Γ' {αγκόσμιο Πόλεμο). Το ζήτημα είναι πόσο έδαφος θα μπορέσει να καταλάβει και πώς θα τον σταματήσουμε... Η Ρωσία θέλει να επιβάλει στον κόσμο έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και να αλλάξει τη ζωή που οι άνθρωποι έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους», σημείωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Τι γίνεται με την απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία το 20% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει - μια ζώνη πόλεων που η Ουκρανία αποκαλεί «πόλεις-οχυρά» - καθώς και επιπλέον εδάφη στις νότιες περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια; Ο Ζελένσκι ρωτήθηκε αν πρόκειται για ένα λογικό αίτημα εκ μέρους της Μόσχας και μπορεί να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. «Το βλέπω διαφορετικά», απάντησε ο Ζελένσκι και συνέχισε: «Δεν το θεωρώ απλώς ένα εδαφικό ζήτημα. Το βλέπω ως εγκατάλειψη – αδυναμία των θέσεών μας, εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων μας που ζουν εκεί. Έτσι το βλέπω. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η “αποχώρηση” θα διχάσει την κοινωνία μας».

Ερωτηθείς όμως αν μπορεί ένα τέτοιο κόστος να ικανοποιήσει τον Πούτιν, ο Ζελένσκι απάντησε: «Πιθανότατα θα τον ικανοποιούσε για λίγο… χρειάζεται μια ανάπαυλα… αλλά μόλις ανακάμψει, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας λένε ότι μπορεί να χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να ανακάμψει σε το πολύ δύο χρόνια. Πού θα πάει μετά; Δεν ξέρουμε, αλλά το γεγονός ότι θα ήθελε να συνεχίσει τον πόλεμο είναι ηγ πραγματικότητα».

Ο Bowen συνάντησε τον Ζελένσκι σε μια αίθουσα συνεδριάσεων μέσα στην αυστηρά φυλασσόμενη κυβερνητική ζώνη σε μια εύπορη γειτονιά του κεντρικού Κιέβου. Στη συνέντευξη μιλούσε κυρίως στα ουκρανικά.

«Αποκομίζει κανείς μια αίσθηση του βάρους της ηγεσίας που φέρει ο Ζελένσκι. Η επίσκεψη σε οποιονδήποτε αρχηγό κράτους απαιτεί αυστηρούς ελέγχους. Αλλά η είσοδος στα προεδρικά κτίρια στο Κίεβο ανεβάζει τη διαδικασία σε ένα επίπεδο που σπάνια έχω βιώσει στο παρελθόν. Δεν είναι περίεργο σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, με έναν πρόεδρο που έχει ήδη στοχοποιηθεί από τη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, ο άνδρας που ξεκίνησε ως κωμικός, που κέρδισε την ουκρανική έκδοση του Strictly Come Dancing το 2006 και έπαιξε τον ρόλο ενός απροσδόκητου προέδρου της Ουκρανίας σε μια τηλεοπτική κωμική σειρά, πριν γίνει πραγματικός πρόεδρος της Ουκρανίας, φαίνεται να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός», σημειώνει ο Bowen.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε παραμονή των πιο πρόσφατων συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γενεύη ότι «η Ουκρανία καλό θα είναι να καθίσει γρήγορα στο τραπέζι», καθώς συνεχίζει να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανία παρά στη Ρωσία.

Δυτικοί διπλωμάτες έχουν επισημάνει από το περασμένο καλοκαίρι ότι ο Τραμπ συμφωνεί με τον Πούτιν πως οι εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία προς τη Ρωσία είναι το κλειδί για την κατάπαυση του πυρός που θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος, ιδανικά πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πολλοί αναλυτές εκτός του Λευκού Οίκου εκτιμούν επίσης ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο και, χωρίς να κάνει παραχωρήσεις στη Μόσχα, θα τον χάσει.

Ο Bowen ρώτησε τον Ζελένσκι αν ο Τραμπ και οι άλλοι έχουν δίκιο. «Πού βρίσκεστε τώρα;» ρώτησε ο Ζελένσκι από τη μεριά του. «Σήμερα βρίσκεστε στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της πατρίδας μας, στην Ουκρανία. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό. Θα χάσουμε; Φυσικά όχι, γιατί αγωνιζόμαστε για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Ο Ζελένσκι έχει συχνά δηλώσει ότι η Ουκρανία μπορεί να νικήσει, αλλά πώς θα ήταν αυτή η νίκη; Φυσικά, είπε, η νίκη θα σήμαινε την αποκατάσταση της κανονικής ζωής για τους Ουκρανούς και το τέλος των σκοτομών. Αλλά η ευρύτερη άποψη για τη νίκη που παρουσίασε αφορούσε μια παγκόσμια απειλή που, όπως λέει, προέρχεται από τον Πούτιν.

«Πιστεύω ότι το να σταματήσουμε τον Πούτιν σήμερα και να τον εμποδίσουμε να καταλάβει την Ουκρανία αποτελεί μια νίκη για ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή ο Πούτιν δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ρωτήθηκε και για το αν μια νίκη θα σήμαινε την επιστροφή όλων των εδαφών. «Θα το κάνουμε. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Είναι μόνο θέμα χρόνου. Αν το κάναμε σήμερα, θα χάναμε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων – εκατομμύρια ανθρώπους – επειδή ο ρωσικός στρατός είναι μεγάλος και κατανοούμε το κόστος τέτοιων ενεργειών. Δεν θα είχαμε αρκετούς ανθρώπους, θα τους χάναμε. Και τι είναι η γη χωρίς ανθρώπους; Ειλικρινά, τίποτα», απάντησε ο Ζελένσκι.

«Και επίσης δεν διαθέτουμε αρκετά όπλα. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά και από τους εταίρους μας. Επομένως, προς το παρόν αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά η επιστροφή στα δίκαια σύνορα του 1991 [το έτος που η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της, επιταχύνοντας την τελική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης] είναι χωρίς αμφιβολία όχι μόνο μια νίκη, αλλά και δικαιοσύνη. Η νίκη της Ουκρανίας είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας μας, και μια νίκη της δικαιοσύνης για ολόκληρο τον κόσμο είναι η επιστροφή όλων των εδαφών μας», πρόσθεσε.

Πριν από ένα χρόνο, ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και έλαβε μια υποδοχή που ένας ανώτερος δυτικός διπλωμάτης περιέγραψε ως μια προμελετημένη δημόσια «διπλωματική επίθεση» από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς. Η διαμάχη τους, παρουσία των διεθνών μέσων ενημέρωσης, παρακολουθήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ, που είχε μόλις ορκιστεί για δεύτερη φορά πρόεδρος, έστελνε το ισχυρότερο δυνατό μήνυμα ότι η εποχή της υποστήριξης που ο Ζελένσκι και η Ουκρανία είχαν από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είχε τελειώσει. Τα μέλη του ΝΑΤΟ είχαν ήδη ενημερωθεί από τη νέα κυβέρνηση. Ο Βανς είχε μόλις επιστρέψει από το ταξίδι του, καταρρίπτοντας τις ψευδαισθήσεις της Δυτικής Ευρώπης σχετικά με τη δύναμη της διατλαντικής συμμαχίας.

Από τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, με την καθοδήγηση του Βρετανού Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι έχει αποφύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις με τον Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει σταματήσει σχεδόν όλες τις αποστολές στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες ξοδεύουν δισεκατομμύρια για την αγορά όπλων από τους Αμερικανούς, τα οποία στη συνέχεια παραδίδουν στην Ουκρανία.

Ο Bowen ρώτησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας για τις συχνά αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι μεταξύ των αναληθειών που έχει εκφράσει είναι και η κατηγορία ότι ο Ζελένσκι είναι ένας δικτάτορας που ξεκίνησε τον πόλεμο – σε μια ακριβής επανάληψη των ισχυρισμών του Πούτιν. «Δεν είμαι δικτάτορας και δεν ξεκίνησα τον πόλεμο, αυτό είναι όλο», απάντησε με χαμόγελο ο Ζελένσκι.

Ο Bowen επέμεινε ρωτώντας αν μπορεί να εμπσιτευτεί τον Τραμπ και πώς αν του ζητήσει εγγυήσεις, αν θα κρατήσει το λόγο του. «Δεν μιλάμε μόνο για τον Πρόεδρο Τραμπ, μιλάμε για την Αμερική. Όλοι είμαστε πρόεδροι για τις αντίστοιχες θητείες. Θέλουμε εγγυήσεις για 30 χρόνια, για παράδειγμα. Οι πολιτικές ελίτ θα αλλάξουν, οι ηγέτες θα αλλάξουν», απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι εννοούσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ χρειάζονταν την έγκριση του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον για να είναι αδιάβλητες.

«Θα ψηφιστούν στο Κογκρέσο. Δεν είναι μόνο οι πρόεδροι. Το Κογκρέσο είναι απαραίτητο. Επειδή οι πρόεδροι αλλάζουν, αλλά οι θεσμοί παραμένουν», πρόσθεσε.

Με άλλα λόγια, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι αναξιόπιστος, αλλά δεν θα είναι εκεί για πάντα.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πριν μπορέσει να εξετάσει ένα άλλο αμερικανικό αίτημα - το αίτημα των ΗΠΑ προς την Ουκρανία να διεξαγάγει γενικές εκλογές μέχρι το καλοκαίρι, με βάση ένα άλλο ρωσικό ισχυρισμό ότι ο Ζελένσκι είναι παράνομος πρόεδρος. Ο Τραμπ δεν έχει ζητήσει εκλογές στη Ρωσία, όπου ο Πούτιν έγινε ηγέτης για πρώτη φορά την τελευταία ημέρα του 20ού αιώνα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα ξανακατέβει υποψήφιος, όποτε και αν γίνουν εκλογές: «Μπορεί να κατέβω, μπορεί και όχι».

Οι εκλογές ήταν προγραμματισμένες για το 2024, αλλά δεν μπόρεσαν να διεξαχθούν λόγω της επιβολής στρατιωτικού νόμου μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Η διεξαγωγή αναβληθέντων εκλογών, δήλωσε ο Ζελένσκι, ήταν τεχνικά εφικτή, εφόσον υπήρχε χρόνος για την τροποποίηση του νόμου που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή τους. Ωστόσο, πρώτα χρειαζόταν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Συνέχισε να θέτει τόσα πολλά πιθανά προβλήματα σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών, με εκατομμύρια Ουκρανούς να βρίσκονται στο εξωτερικό ως πρόσφυγες και σημαντικά τμήματα της χώρας να είναι κατεχόμενα από τη Ρωσία.

«Αν αυτή είναι η προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, ας το κάνουμε. Είπα: «Ειλικρινά, συνεχώς θέτετε το ζήτημα των εκλογών». Είπα στους εταίρους: «Πρέπει να αποφασίσετε ένα πράγμα: θέλετε να με ξεφορτωθείτε ή θέλετε να διεξαγάγετε εκλογές; Αν θέλετε να διεξαγάγετε εκλογές (ακόμα και αν δεν είστε έτοιμοι να μου το πείτε ειλικρινά ακόμα και τώρα), τότε να διεξαχθούν αυτές οι εκλογές με ειλικρίνεια. Διοργανώστε τις με τρόπο που θα τις αναγνωρίσει ο ουκρανικός λαός, πρώτα απ' όλα. Και εσείς οι ίδιοι πρέπει να αναγνωρίσετε ότι θα είναι νόμιμες εκλογές», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έχει αντιπάλους και σκληρούς επικριτές και στην Ουκρανία. Η κυβέρνησή του κλονίστηκε το περασμένο φθινόπωρο από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην αποχώρηση του στενότερου συμβούλου του.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, με τη νέα του ομάδα, εξακολουθεί να απολαμβάνει ποσοστά δημοτικότητας που οι περισσότεροι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης μπορούν μόνο να ονειρευτούν.

Έχει ενοχλήσει τους συμμάχους του μερικές φορές με τις συνεχείς απαιτήσεις του για περισσότερο και καλύτερο εξοπλισμό. Μία από τις κατηγορίες που του απηύθυναν ο Τραμπ και ο Βανς στο Οβάλ Γραφείο πριν από ένα χρόνο ήταν ότι δεν ήταν αρκετά ευγνώμων.

Το πιο πρόσφατο αίτημά του στη λίστα είναι η άδεια να παραχθούν αμερικανικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων αεράμυνας Patriot.

«Σήμερα το ζήτημα είναι η αεράμυνα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα. Δυστυχώς, οι εταίροι μας εξακολουθούν να μην μας χορηγούν άδειες για να παράγουμε οι ίδιοι συστήματα, για παράδειγμα συστήματα Patriot, ή ακόμη και πυραύλους για τα συστήματα που ήδη διαθέτουμε. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε επιτύχει σε αυτό», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο τέλος της συνέντευξης, άλλαξε από τα ουκρανικά στα αγγλικά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα είχε πει, ο Bowen τον ρώτησε αν έπρεπε να προετοιμαστούμε για έναν ακόμη μακρύτερο πόλεμο στην Ουκρανία. «Όχι,, είναι δύο παράλληλες πορείες... παίζετε σκάκι με πολλούς ηγέτες, όχι με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος. Πρέπει να επιλέξετε πολλές παράλληλες κινήσεις, παράλληλες κατευθύνσεις. Και μία από αυτές τις παράλληλες πορείες, πιστεύω, θα φέρει επιτυχία. Για εμάς, επιτυχία σημαίνει να σταματήσουμε τον Πούτιν».

«Αλλά ο Πούτιν δεν πρόκειται να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, έτσι δεν είναι; Εκτός αν βρεθεί υπό τεράστια πίεση, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει», ρώτησε ο Bowen με οτν Ζελένσκι να απαντά: ««Ναι και όχι. Θα δούμε. Δεν θέλει, αλλά το ότι δεν θέλει δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Ο Θεός να μας ευλογεί, θα πετύχουμε. Ευχαριστώ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.