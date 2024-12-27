Ζελένσκι: Οι Βορειοκορεάτες υφίστανται τεράστιες απώλειες - Οι Ρώσοι δεν τους προστατεύουν

Τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας υφίστανται μεγάλες απώλειες και μένουν απροστάτευτα από τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν δίπλα τους, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε σε βίντεο ότι τα ρωσικά στρατεύματα στέλνουν τους Βορειοκορεάτες στη μάχη με ελάχιστη προστασία και ότι λαμβάνουν ακραία μέτρα για να αποφύγουν να αιχμαλωτιστούν.

"Οι απώλειές τους είναι σημαντικές, πολύ σημαντικές. Βλέπουμε ότι ούτε ο ρωσικός στρατός ούτε οι Βορειοκορεάτες επόπτες τους έχουν κανένα συμφέρον να διασφαλίσουν την επιβίωση αυτών των Βορειοκορεατών", είπε.

"Όλα έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατο να τους συλλάβουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εκτελούνται από τις δικές τους δυνάμεις. Οι Ρώσοι τους στέλνουν σε επιθέσεις με ελάχιστη προστασία."

Ουκρανικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι υπάρχουν περίπου 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο Κουρσκ, μια ρωσική περιοχή στα σύνορα όπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει εδάφη μετά την εισβολή τον Αύγουστο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι είπε ότι περισσότεροι από 3.000 Βορειοκορεάτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν μερικούς Βορειοκορεάτες στρατιώτες «αλλά τραυματίστηκαν σοβαρά και δεν ήταν δυνατό να τους διασώσουν».

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο κορεατικός λαός "δεν πρέπει να χάνει τη ζωή του σε μάχες στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που οι γείτονες της Κορέας, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, μπορούν να επηρεάσουν".

«Εάν η Κίνα είναι ειλικρινής στις δηλώσεις της ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να επεκταθεί, πρέπει να ασκήσει την κατάλληλη πίεση στην Πιονγκγιάνγκ».

