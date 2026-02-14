Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για παρατεταμένες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων επιχειρήσεων, διάρκειας εβδομάδων, εναντίον του Ιράν, εάν ο πρόεδρος Τραμπ (Donald Trump) διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ πιο σοβαρή σύγκρουση από όσες έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη των αξιωματούχων, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του σχεδιασμού, αυξάνει τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner θα πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν την Τρίτη στη Γενεύη, με εκπροσώπους από το Ομάν να ενεργούν ως διαμεσολαβητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε το Σάββατο ότι, παρά το ότι ο Τραμπ προτιμά μια συμφωνία με την Τεχεράνη, «αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί».

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για νέα στρατιωτική δράση. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες στρατιώτες, μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλα μέσα πυρός ικανά τόσο για επιθέσεις όσο και για άμυνα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε Αμερικανούς στρατιώτες την Παρασκευή σε βάση στη Βόρεια Καρολίνα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, λέγοντας ότι «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί». Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιον θα ήθελε να αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, αλλά είπε ότι «υπάρχουν άνθρωποι».

«Εδώ και 47 χρόνια μιλούν και μιλούν και μιλούν», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό σκεπτικισμό για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, λέγοντας πέρυσι ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι χερσαίες δυνάμεις». Τα στρατιωτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν κυρίως επιλογές για αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα. Στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ έδειξε επίσης προθυμία να βασιστεί σε ειδικές δυνάμεις για τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σε επιχείρηση τον περασμένο μήνα.

Ερωτηθείσα για τα σχέδια ενδεχόμενης παρατεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλυ, δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει μια ποικιλία απόψεων για κάθε ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση "Midnight Hammer" του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη αμερικανική επίθεση, με βομβαρδιστικά Stealth να πετούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πλήξουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν απάντησε με ένα πολύ περιορισμένο αντίποινο κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ.

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη φορά είναι πιο σύνθετος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει ιρανικές κρατικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το οποίο διαθέτει ισχυρό οπλοστάσιο πυραύλων. Τυχόν ιρανικά αντίποινα αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρως ιρανικά αντίποινα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αμοιβαία πλήγματα και αντίποινα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν για το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα, καθώς και για την καταστολή της εσωτερικής αντιπολίτευσης. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση σε μια διπλωματική συμφωνία «θα είναι πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση πλήγματος σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να ανταποδώσουν πλήττοντας οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Τουρκίας.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι, εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ». Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.