Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, με αντικείμενο τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επαφές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την ομάδα του.

Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές της διπλωματίας και τα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προετοιμάζονται νέες ευρωπαϊκές συναντήσεις με στόχο ουσιαστικό περιεχόμενο και κοινή στάση απέναντι στις ρωσικές προσπάθειες υπονόμευσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

I spoke with President of Finland @alexstubb. As always with Alex, we discussed the diplomatic situation, our opportunities and prospects, and the outcomes of the meetings with President Trump and his team. We are preparing new meetings in Europe, and it is important that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διασπείρει ψευδείς πληροφορίες προκειμένου να δικαιολογήσει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας και την παράταση του πολέμου, τονίζοντας ότι οι βασικές υπηρεσίες πληροφοριών διεθνώς διαθέτουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, ουσιαστική ανοικοδόμηση και μια διαρκή ειρηνευτική λύση, επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια της Ουκρανίας αποτελούν ζήτημα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης.



