Επικοινωνία Ζελένσκι με Στουμπ: Νέες ευρωπαϊκές επαφές για να αποτραπεί η υπονόμευση της διπλωματίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διασπείρει ψευδείς πληροφορίες προκειμένου να δικαιολογήσει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας και την παράταση του πολέμου

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, με αντικείμενο τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επαφές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την ομάδα του.

Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές της διπλωματίας και τα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προετοιμάζονται νέες ευρωπαϊκές συναντήσεις με στόχο ουσιαστικό περιεχόμενο και κοινή στάση απέναντι στις ρωσικές προσπάθειες υπονόμευσης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διασπείρει ψευδείς πληροφορίες προκειμένου να δικαιολογήσει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας και την παράταση του πολέμου, τονίζοντας ότι οι βασικές υπηρεσίες πληροφοριών διεθνώς διαθέτουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, ουσιαστική ανοικοδόμηση και μια διαρκή ειρηνευτική λύση, επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια της Ουκρανίας αποτελούν ζήτημα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία
