Ο Τραμπ θέλει συνάντηση με Πούτιν και Ζελένσκι - «Δύσκολο τόσο σύντομα» λέει ο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού, ή πότε. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εκτιμά πως είναι δύσκολο να γίνει σύντομα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναφέρθηκε στην πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», προφανώς αναφερόμενος στον Πούτιν.

Ο Ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε ακόμη σε «καλές συνομιλίες» ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Ρώσο πρόεδρο χθες στο Κρεμλίνο.

Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.

«Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», επισήμανε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε εν τω μεταξύ ότι μίλησε με τον Τραμπ για την επίσκεψη του Γουίτκοφ, ενώ στο τηλεφώνημα συμμετείχαν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ρούμπιο: Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε χθες Τετάρτη πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο Τραμπ είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημειώνεται πως οι New York Times ανέφεραν πως η συνάντηση των δύο ηγετών μπορεί να γίνει και την επόμενη εβδομάδα, αν και αξιωματούχοι θεωρούν πως είναι σύντομο διάστημα για να οργανωθεί, ενώ και ο Ρούμπιο τόνισε πως αυτό θα εξαρτηθεί από «την πρόοδο που θα γίνει μεταξύ των δύο πλευρών».

Υπενθυμίζεται πως πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε μια μέρα. Ωστόσο, η σύγκρουση μαίνεται και έκτοτε η ρητορική του προς τη Μόσχα έχει σκληρύνει.

«Νομίζαμε ότι είχαμε διευθετήσει (τον πόλεμο) πολλές φορές και μετά ο πρόεδρος Πούτιν βγαίνει και αρχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες σε κάποια πόλη όπως το Κίεβο και σκοτώνει πολλούς ανθρώπους σε ένα γηροκομείο ή αλλού», δήλωσε τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη απέτυχαν να φέρουν μια λύση μεταξύ των δύο χωρών, ενώ το Κίεβο και οι δυτικοί εταίροι του δεν αποδέχονται τους όρους που βάζει η Μόσχα.

Το Κρεμλίνο έχει επίσης επανειλημμένα απορρίψει τα αιτήματα του Κιέβου για συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν.





Πηγή: skai.gr

