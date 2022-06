Τζόνσον: Μαζική εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών από Βρετανούς - Ζελένσκι: Αυξήστε τις προμήθειες βαρέων όπλων

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον προσέφερε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη δυνατότητα εκπαίδευσης έως και 10.000 Ουκρανών στρατιωτών ανά 120 ημέρες από Βρετανούς ειδικούς όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Θανάσης Γκαβός.

Η προσφορά διατυπώθηκε από τον κ. Τζόνσον κατά το δεύτερο ταξίδι-έκπληξη που πραγματοποιεί στο Κίεβο σήμερα, μετά από εκείνο στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στέιτ, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστά «ορόσημο» και θα μπορούσε «να αλλάξει την εξίσωση του πολέμου».

Η εκπαίδευση, εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή, θα διεξάγεται εκτός Ουκρανίας. Οι στρατιώτες θα περνούν τρεις εβδομάδες εκπαιδευόμενοι μεταξύ άλλων σε τακτικές μάχης, σε παροχή ιατρικής βοήθειας, στην κυβερνοασφάλεια και σε τακτικές αντιμετώπισης εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στο μέτωπο, με τον Μπόρις Τζόνσον να εξάρει για ακόμα μία φορά τη γενναιότητα του ουκρανικού λαού.

Mr President, Volodymyr,



